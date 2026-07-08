Международная федерация волейбола допустила россиян к соревнованиям

Российские спортсмены и технические специалисты во всех дисциплинах получили возможность вернуться к соревнованиям федерации. Решение принято в соответствии с рекомендациями исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), говорится в сообщении федерации.

Накануне исполком МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов, а также временно восстановил статус Олимпийского комитета России, пишет 360.ru.

