Международная федерация волейбола допустила россиян к соревнованиям
Международная федерация волейбола (FIVB) допустила российские сборные и команды до соревнований под своей эгидой. Соответствующее решение опубликовано на сайте организации, передает РИА Новости.
В заявлении отмечается, что подход отражает приверженность FIVB защите фундаментального права спортсменов на доступ к спорту независимо от гражданства.
Российские спортсмены и технические специалисты во всех дисциплинах получили возможность вернуться к соревнованиям федерации. Решение принято в соответствии с рекомендациями исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), говорится в сообщении федерации.
Накануне исполком МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов, а также временно восстановил статус Олимпийского комитета России, пишет 360.ru.
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