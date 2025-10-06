Полумарафон «Моя столица» собрал 15 тыс. спортсменов

Серия забегов прошла 4 и 5 октября в рамках полумарафона «Моя столица», в них приняли участие более 15 тыс. спортсменов из 80 регионов России и свыше 15 тыс. болельщиков и зрителей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Точки старта и финиша были расположены на Университетской площади. Впервые забеги на разные дистанции проходили в течение двух дней. В субботу взрослые спортсмены соревновались на дистанции 5 км, а дети пробежали 300 м и 600 м. Для участников с ограниченными возможностями здоровья организовали инклюзивный «Забег безграничных возможностей» на 600 м. В воскресенье состоялись забеги на 10 км и 21,1 км. Спортсмены соревновались как индивидуально, так и в составе клубов. В этом году организовали первый «Клубный чемпионат» для крупнейших беговых сообществ России», – говорится в сообщении.

В полумарафоне «Моя столица» участвуют спортсмены со всей страны. Он завершил ежегодную серию «Бегом по Золотому кольцу». Соревнования входят в число главных событий бегового сезона. В этом году на трассе установили знаки с изображениями городов Золотого кольца России. Станции поддержки украшали символы Тутаева, Мышкина, Переславля-Залесского, Костромы, Иванова, Рыбинска, Углича, Ярославля, Ростова Великого и Москвы.

Кроме того, 5 октября состоялся традиционный кросс «Лисья гора». Спортсмены пробежали по пересеченной местности на территории Битцевского леса. Дистанции составляли 2 км, 4 км, 6 км и 8 км. В общей сложности в старте приняла участие почти тысяча человек.

