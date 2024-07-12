Бывшая жена Мамаева раскрыла, сколько алиментов платит экс-футболист
Блогер Алана Мамаева рассказала, что бывший супруг, экс-футболист Павел Мамаев платит ей алименты в размере 10 тысяч рублей.
«Павел регулярно платит алименты – 10 тысяч рублей каждый месяц», — рассказала Мамаева в шоу «Алена, блин».
Она также отметила, что после победы в шоу «Выжить в Дубае» он перевел их дочери Алисе миллион рублей. Известно, что его выигрыш составил 10 миллионов рублей.
Ранее Алана в своих соцсетях заявила, что спортсмен намерен отсудить у нее более 10 миллионов рублей. По ее словам, она получила досудебную претензию от футболиста, который считает, что она во время брака «неосновательно обогатилась», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru