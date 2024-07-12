Бывшая жена Мамаева раскрыла, сколько алиментов платит экс-футболист

«Павел регулярно платит алименты – 10 тысяч рублей каждый месяц», — рассказала Мамаева в шоу «Алена, блин».

Она также отметила, что после победы в шоу «Выжить в Дубае» он перевел их дочери Алисе миллион рублей. Известно, что его выигрыш составил 10 миллионов рублей.

Ранее Алана в своих соцсетях заявила, что спортсмен намерен отсудить у нее более 10 миллионов рублей. По ее словам, она получила досудебную претензию от футболиста, который считает, что она во время брака «неосновательно обогатилась», передает «Радиоточка НСН».

