Мамаев намерен отсудить у бывшей жены 10 млн рублей

По её словам, она получила досудебную претензию от футболиста, который считает, что она во время брака «как-то неосновательно обогатилась».

«Он требует с меня 10 млн 20 тысяч рублей... прикрепил все данные о денежных переводах и считает, что я неосновательно обогатилась», - написала Алана Мамаева.

Ранее новая супруга футболиста Надежда Санько заявила, что Мамаев подарил ей 860‑метровую виллу в самом крутом районе Бали, сообщает RT.

