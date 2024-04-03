Мамаев намерен отсудить у бывшей жены 10 млн рублей
Бывшая супруга экс-футболиста сборной России Павла Мамаева Алана в своих соцсетях заявила, что спортсмен намерен отсудить у неё более 10 млн рублей.
По её словам, она получила досудебную претензию от футболиста, который считает, что она во время брака «как-то неосновательно обогатилась».
«Он требует с меня 10 млн 20 тысяч рублей... прикрепил все данные о денежных переводах и считает, что я неосновательно обогатилась», - написала Алана Мамаева.
Ранее новая супруга футболиста Надежда Санько заявила, что Мамаев подарил ей 860‑метровую виллу в самом крутом районе Бали, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru