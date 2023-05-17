«Быстрый метод или гуманизм?»: Регионам разрешат усыплять бездомных животных

Руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко в беседе с НСН заявила, что во многих регионах хотят быстрыми методами решить вопрос с бездомными животными. По ее словам, региональные власти не реализовали в полной мере программу отлова, стерилизации, вакцинации и возврата животного.

«Программа ОСВВ во многих регионах провалена, потому что на местах не хотят заниматься этим вопросом. Многие просто хотят быстрые методы. Проблема становится острее и теперь нам говорят об усыплении. Понятно, что власти не будут содержать животное в приюте всю жизнь. Разумеется, должен быть ограниченный период, а дальше либо эвтаназия, либо передать животное волонтерам, которые могут взять ее на передержку. Что касается эвтаназии, то как и в каком количестве будут усыплять животных? Если регион не хочет строить приюты, а будет повально усыплять, то где гуманизм?», - возмутилась она.

Первый заместитель думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН напомнил, что полномочия регионов в этом вопросе и так были расширены, но новые факты нападения животных актуализировали обсуждение.

«На систему гуманного регулирования численности бездомных животных никто покушаться не собирается. Что касается расширения полномочий регионов, этот процесс начался год назад. Регионам был передан ряд полномочий в этой сфере, которые касаются запрета на выпуск животных из приютов, запретов на самовыгул. Уже год назад регионам было передано полномочие по принятию собственных нормативных актов по защите граждан от нападения животных. Какие должны быть эти полномочия, надо обсуждать. Идет дискуссия, вызванная фактами нападения животных на граждан», - объяснил он опасения депутатов.