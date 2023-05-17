«Быстрый метод или гуманизм?»: Регионам разрешат усыплять бездомных животных
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который дает свободу регионам в этом вопросе. Зоозащитники обеспокоены тем, что губернаторы начнут повально усыплять животных.
Госдума накануне приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы сами смогут принимать решения о порядке обращения с безнадзорными животными.
В таком случае могут не применяться нормы об отлове бездомных животных и их размещении в приютах. Проще говоря, у региональных властей появится возможность проводить эвтаназию безнадзорных животных.
Один из авторов инициативы председатель профильного комитета Госдумы Дмитрий Кобылкин отмечал, что законопроект не отменяет существующую систему «и не закрывает приюты», а призван помочь регионам, которым сложно выполнить требования закона в части организации приютов из-за «их удаленности и малочисленности населения».
Несмотря на все объяснения депутатов, зоозащитники всерьез обеспокоены такой тенденцией.
Руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко в беседе с НСН заявила, что во многих регионах хотят быстрыми методами решить вопрос с бездомными животными. По ее словам, региональные власти не реализовали в полной мере программу отлова, стерилизации, вакцинации и возврата животного.
«Программа ОСВВ во многих регионах провалена, потому что на местах не хотят заниматься этим вопросом. Многие просто хотят быстрые методы. Проблема становится острее и теперь нам говорят об усыплении. Понятно, что власти не будут содержать животное в приюте всю жизнь. Разумеется, должен быть ограниченный период, а дальше либо эвтаназия, либо передать животное волонтерам, которые могут взять ее на передержку. Что касается эвтаназии, то как и в каком количестве будут усыплять животных? Если регион не хочет строить приюты, а будет повально усыплять, то где гуманизм?», - возмутилась она.
Первый заместитель думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН напомнил, что полномочия регионов в этом вопросе и так были расширены, но новые факты нападения животных актуализировали обсуждение.
«На систему гуманного регулирования численности бездомных животных никто покушаться не собирается. Что касается расширения полномочий регионов, этот процесс начался год назад. Регионам был передан ряд полномочий в этой сфере, которые касаются запрета на выпуск животных из приютов, запретов на самовыгул. Уже год назад регионам было передано полномочие по принятию собственных нормативных актов по защите граждан от нападения животных. Какие должны быть эти полномочия, надо обсуждать. Идет дискуссия, вызванная фактами нападения животных на граждан», - объяснил он опасения депутатов.
Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер предложил законодательно закрепить возможность гуманно усыплять бродячих собак после смертельного нападения животных на людей. Согласно инициативе главы региона, усыплять следует лишь агрессивных бездомных животных. Напомним, что в апреле в регионе стая бездомных собак напала на мальчика в Оренбурге и загрызла его.
Вице-президент общественного объединения «Московское общество защиты животных» Кирилл Горячев заявил в беседе с НСН, что смертельные случаи после нападения бездомных собак во многих регионах участились, потому что губернаторы не занимаются отловом животных и их чипированием.
«На мой взгляд, это не более, чем нагнетание истерии со стороны отдельных нерадивых губернаторов. Если же такой закон примут, безусловно, это будет большим шагом назад относительно того, к чему Россия изначально шла, того курса, который она взяла. Мы продемонстрируем своим гражданам, которые голосовали за Конституцию, где есть соответствующая статья о гуманном отношении к животным, что нашей стране это не по зубам. Вроде бы у нас богатое и сильное государство, а вместе с тем мы не можем справиться с элементарной проблемой», - говорил он.
На фоне участившихся случаев нападения бездомных собак на людей ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц в разговоре с НСН рассказал о правилах поведения при встрече со стаей диких собак, а также назвал места, где их можно встретить чаще всего.
«Если вы окажетесь с собакой один на один, то вы ничего уже не сможете сделать. Здесь просто нужно знать, где эти собаки могут быть, и не ходить туда. Это самый лучший совет. Бродячие собаки обитают близ так называемых пищевых зон – свалок, строек, гаражей и прочих предприятий, где прикармливают сотрудники или охрана. Собаки считают это зоной своего обитания. На движение чужаков всегда реагируют неадекватно», - объяснил он.
При встрече со стаей собак нельзя убегать или пытаться одолеть животное физически, лучшим вариантом будет спрятаться в ближайшее укрытие, отметил кинолог.
При этом Карапетьянц отметил, что стерилизация и чипирование не изменят характера дикой собаки. Он напомнил о европейской схеме борьбы с беспризорными собаками. Так, например, в Испании собаку с момента отлова держат в приюте определенное количество времени, и в случае, если ее никто не забирает к себе, усыпляют.
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