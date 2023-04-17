«Сопли, слезы, кровь»: Губернаторов обвинили в бездействии по отлову бездомных собак

Смертельные случаи после нападения бездомных собак во многих регионах участились, потому что губернаторы не занимаются отловом животных и их чипированием, заявил вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев в интервью НСН. По его словам, если разрешить отстрел таких собак, то подобные случаи не прекратятся.

Ранее сообщалось, что стая бездомных собак напала на мальчика в Оренбурге и загрызла его. Ребенок скончался на месте от полученных травм. В городской мэрии 17 апреля сообщили, что специалисты отловили собак, которые загрызли ребенка, однако по закону через три недели их отпустят на ту же улицу. Кирилл Горячев отметил, что подобные случаи происходят исключительно из-за бездействия губернаторов.