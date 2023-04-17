«Сопли, слезы, кровь»: Губернаторов обвинили в бездействии по отлову бездомных собак
В Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге успешно работает закон об ответственном обращении с животными, другим регионам нужно задуматься над этим, отметил в эфире НСН зоозащитник Кирилл Горячев.
Смертельные случаи после нападения бездомных собак во многих регионах участились, потому что губернаторы не занимаются отловом животных и их чипированием, заявил вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев в интервью НСН. По его словам, если разрешить отстрел таких собак, то подобные случаи не прекратятся.
Ранее сообщалось, что стая бездомных собак напала на мальчика в Оренбурге и загрызла его. Ребенок скончался на месте от полученных травм. В городской мэрии 17 апреля сообщили, что специалисты отловили собак, которые загрызли ребенка, однако по закону через три недели их отпустят на ту же улицу. Кирилл Горячев отметил, что подобные случаи происходят исключительно из-за бездействия губернаторов.
«Мы проводили эксперимент в течение многих десятков лет, когда собак просто уничтожали, отстреливали. Статистика по смертям примерно была та же, ничего не изменилось. Есть некий город N, где местная власть не занимается вопросами собак вообще. Она не занимается этим до тех пор, пока не происходит какой-то эксцесс. Дальше выезжает бригада или нанимают местных охотников, они отстреливают бездомных, диких, домашних собак… Сопли, слезы, кровь: власть показывает, что она работает», - сказал Горячев.
По его словам, отстрел бездомных собак как способ «борьбы» с нападениями на людей был больше похож на месть и способ успокоения жителей городов.
«Такой метод показывал, что вроде бы власть работает, но на самом деле вся эта история похожа не на предотвращение страшных случаев, а на банальную месть и успокоение народа таким образом. Но мальчика или девочку таким образом не спасти. Во-вторых, что самое плохое – не спасаются люди, которых могут загрызть в деревне или городе N2», - указал собеседник НСН.
Зоозащитник отметил, что в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге успешно работает закон об ответственном обращении с животными. Он подчеркнул, что другим регионам нужно задуматься над этим.
«Получилось так, что закон об ответственном обращении с животными запретил так делать (отстреливать собак – ред. НСН), потому что мы взяли курс на гуманность. Однако отсутствие работы властей регионов видно как на ладони. Пошли истеричные предложения со стороны губернаторов, что такой стране, как наша, гуманное отношение к животным оказалось не по зубам… Мол, давайте вернемся к старым методам. Большинство регионов, в которых закон успешно применяется, начали работать еще до принятия этого закона. Например, в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде», - резюмировал Горячев.
Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными еще в 2018 году. Он предусматривает меры по защите животных от жестокого обращения, а также по обеспечению безопасности и законных интересов граждан при взаимодействии с животными.
При этом документ полностью запрещает умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом, предусматривает создание специальных приютов, а также запрещает бои с участием животных, сообщает «Радиоточка НСН».
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