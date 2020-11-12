«Быстро утихают». Астахов об агрессии и скандалах в соцсетях
Адвокат рассказал НСН законы развития конфликтов в виртуальном пространстве.
Почти половина россиян полагает, что в период пандемии в обществе вырос уровень агрессии, при этом столько же не готовы заступаться за оскорбленных как онлайн, так и офлайн. Исследование провели аналитики Mail.ru Group.
Адвокат Павел Астахов в эфире НСН отметил парадокс современного цифрового общества.
«Удивительный парадокс цифрового общества проявляется в том, что личное общение наших граждан стремительно сокращается, а вот число конфликтов также стремительно увеличивается. Любое неосторожно сказанное слово, раздраженное поведение, личные кадры закрытого, даже интимного характера взрывают наше публичное пространство, разбегаясь по ток-шоу, социальным сетям, статьям, публикациям. Однако надо понимать и знать законы развития конфликтов в виртуальном пространстве – они также быстро утихают, как и возникают», – сказал он.
Кроме того, Астахов в эксклюзивном интервью НСН выразил надежду, что повышенные до 15 процентов налоги действительно пойдут на лечение тяжелобольных детей, как и задумывалось.
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