«Быстро утихают». Астахов об агрессии и скандалах в соцсетях

Адвокат рассказал НСН законы развития конфликтов в виртуальном пространстве.

Почти половина россиян полагает, что в период пандемии в обществе вырос уровень агрессии, при этом столько же не готовы заступаться за оскорбленных как онлайн, так и офлайн. Исследование провели аналитики Mail.ru Group.

Адвокат Павел Астахов в эфире НСН отметил парадокс современного цифрового общества.

Грымов: Культура «вылечит» от стресса после карантина

«Удивительный парадокс цифрового общества проявляется в том, что личное общение наших граждан стремительно сокращается, а вот число конфликтов также стремительно увеличивается. Любое неосторожно сказанное слово, раздраженное поведение, личные кадры закрытого, даже интимного характера взрывают наше публичное пространство, разбегаясь по ток-шоу, социальным сетям, статьям, публикациям. Однако надо понимать и знать законы развития конфликтов в виртуальном пространстве – они также быстро утихают, как и возникают», – сказал он.

Кроме того, Астахов в эксклюзивном интервью НСН выразил надежду, что повышенные до 15 процентов налоги действительно пойдут на лечение тяжелобольных детей, как и задумывалось.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СтрессСоцсетиПавел Астахов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры