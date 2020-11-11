«Как встретишь, так и проведешь». Астахов о продлении новогодних каникул

Павел Астахов: «Весной мы несколько месяцев провели на изоляции, хотя и цифры по заболеваемости были гораздо ниже. Сейчас же избрана другая тактика: максимальные меры гигиены, защиты, регулярный контроль при минимальных ограничениях и без изоляции. Праздники – событие приятное, тем более новогодние. И возможность их продления радует не меньше, чем их ожидание. Но вот только, как говорят в народе, как встретишь Новый год, так его и проведешь. И я не знаю, сможем ли мы весь следующий год отдыхать и гулять, хватит ли нам сил», – отметил он в интервью НСН.

