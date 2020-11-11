«Как встретишь, так и проведешь». Астахов о продлении новогодних каникул

Адвокат специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Дума приняла закон о повышении НДФЛ до 15% на доходы свыше 5 млн руб

Госдума приняла закон о повышении ставки НДФЛ до 15% на доходы граждан, которые зарабатывают более 5 миллионов рублей в год.

Павел Астахов: «Я напомню, что такое решение было продиктовано необходимостью увеличить финансирование лечения больных детей. Прежде всего, с врожденными тяжелыми заболеваниями. Надеюсь, закон заработает, как планируется, с начала следующего года», – прокомментировал в эфире НСН Павел Астахов.

2

Из-за пандемии предложили продлить новогодние каникулы

В целях борьбы с распространением коронавируса в России предложили продлить с сохранением зарплаты новогодние каникулы на две недели – до 24 января. С подобной инициативой выступили «Коммунисты России».

Павел Астахов: «Весной мы несколько месяцев провели на изоляции, хотя и цифры по заболеваемости были гораздо ниже. Сейчас же избрана другая тактика: максимальные меры гигиены, защиты, регулярный контроль при минимальных ограничениях и без изоляции. Праздники – событие приятное, тем более новогодние. И возможность их продления радует не меньше, чем их ожидание. Но вот только, как говорят в народе, как встретишь Новый год, так его и проведешь. И я не знаю, сможем ли мы весь следующий год отдыхать и гулять, хватит ли нам сил», – отметил он в интервью НСН.

3

В трех российских регионах ввели продовольственные карты

В трех российских регионах — Петербурге, в Ростовской и Владимирской областях — ввели продовольственные карты для семей с детьми. На этапе тестирования семьям разрешено приобретать только продукты питания, относящиеся к корзине первой необходимости.

Павел Астахов: «Словосочетание «продовольственные карты» звучит в нашей стране и в нашем обществе достаточно пугающе. Поэтому надо разъяснять, что делается это исключительно из желания помощь в это чрезвычайно сложное время многодетным, малообеспеченным, престарелым и больным гражданам. Хочется верить, что эксперимент в этих трех регионах пройдет успешно, и такая государственная практика будет введена исключительно в благотворительных целях», – поделился он с НСН.

4

Половина россиян считает, что уровень агрессии в обществе в пандемию вырос

Почти половина россиян полагает, что в период пандемии в обществе вырос уровень агрессии, при этом столько же не готовы заступаться за оскорбленных как онлайн, так и офлайн. Исследование провели аналитики Mail.ru Group.

Павел Астахов: «Удивительный парадокс цифрового общества проявляется в том, что личное общение наших граждан стремительно сокращается, а вот число конфликтов также стремительно увеличивается. Любое неосторожно сказанное слово, раздраженное поведение, личные кадры закрытого, даже интимного характера взрывают наше публичное пространство, разбегаясь по ток-шоу, социальным сетям, статьям, публикациям. Однако надо понимать и знать законы развития конфликтов в виртуальном пространстве – они также быстро утихают, как и возникают», – сказал в беседе с НСН Павел Астахов.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:Новый ГодАвторские НовостиПавел Астахов
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