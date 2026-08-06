Однако надеяться только на видеорегистратор не стоит, так как записи с этого устройства не всегда принимаются в качестве доказательств в суде.

«Регистратор — это не панацея, потому что суды далеко не всегда принимают файлы с видеорегистратора, так как не все видеорегистраторы работают корректно. Это целая история, потому что он должен и точное позиционирование иметь и другие моменты есть. Но по факту видеорегистратор — это хорошая страховка в этих случаях, потому что что вы имеете некий документ, который, по крайней мере, может подтвердить, что вы не верблюд, вы ехали в своей полосе и так далее. А если он способен зафиксировать какие-то истории, связанные с ДТП и подставами, хорошая штука», — подчеркнул Ломанов.

Однако он добавил, что видеорегистратор является аксессуаром для водителя, а его наличие в автомобиле не обязательно.

Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль объяснял НСН, что автоподставу нельзя доказать только при помощи записей с камер, для этого требуется специальное расследование.

