«Быстро смоются»: Автоэксперт раскрыл, как вести себя с подставщиками
Закрыться в машине и вызвать ГИБДД — единственная верная тактика, заявил НСН автоэксперт Андрей Ломанов.
Столкнувшись с автоподставщиками, водителю необходимо сохранять спокойствие и сразу вызывать автоинспекторов, а вот взаимодействовать с мошенниками не стоит, особенно, елси они проявляют агрессию, рассказал НСН автоэксперт Андрей Ломанов.
Прокуратура поделилась кадрами подставы на дороге в Москве. В конце июня девушка специально ударилась о медленно двигающийся автомобиль, после чего ее сообщники начали требовать у водителя деньги. После приезда автоинспекторов группа подставщиков устроила потасовку уже с ними. Уголовное дело передано в суд.
Ломанов посоветовал автолюбителям в таких ситуациях сохранять спокойствие и не реагировать на требования шантажистов.
«Главное правило — не паниковать, потому что это обычная административная история. Если есть какие-то признаки агрессии у другого участника ДТП, надо закрыться в машине, вызвать на место сотрудников ГИБДД — и все, и спокойненько сидеть, ждать. Скорее всего, в этом случае люди, устроившие подставу, быстро смоются. У нас же очень часто были эти истории, когда пешеходы падали под колеса автомобиля. В этом случае видеорегистратор прекрасно спасает», — отметил собеседник НСН.
Однако надеяться только на видеорегистратор не стоит, так как записи с этого устройства не всегда принимаются в качестве доказательств в суде.
«Регистратор — это не панацея, потому что суды далеко не всегда принимают файлы с видеорегистратора, так как не все видеорегистраторы работают корректно. Это целая история, потому что он должен и точное позиционирование иметь и другие моменты есть. Но по факту видеорегистратор — это хорошая страховка в этих случаях, потому что что вы имеете некий документ, который, по крайней мере, может подтвердить, что вы не верблюд, вы ехали в своей полосе и так далее. А если он способен зафиксировать какие-то истории, связанные с ДТП и подставами, хорошая штука», — подчеркнул Ломанов.
Однако он добавил, что видеорегистратор является аксессуаром для водителя, а его наличие в автомобиле не обязательно.
Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль объяснял НСН, что автоподставу нельзя доказать только при помощи записей с камер, для этого требуется специальное расследование.
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