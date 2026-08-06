Беззаботное поведение родителей по отношению к детям часто оборачивается трагедией для всей семьи — например, категорически недопустимо оставлять детей без присмотра на водоемах. Об этом в пресс-центре НСН рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«Одна из самых важных тем — поведение взрослых людей рядом со своими детьми на водоемах. Тут потери уже, к сожалению, безвозвратные. Например, недавно произошла трагедия в Иркутске, мы долго разбирали эту ситуацию. Все говорят о том, что родителей надо привлечь к ответственности — кто взял на сплав четырехлетнего ребенка? Вместе с тем ребенок пропал не на сплаве, он не из лодки выпал. Он пропал на санитарной остановке: ребенок снял с себя спасательный жилет, мама и папа были рядом, он зашел в воду, и его смыло волной. За ним нырнули двое взрослых, никто не спасся. Чья это ответственность, когда ребенок при живых родителях заходит в водоем с большим течением? Чья ответственность, когда родители отдыхают на море, а маленький ребенок один плескается в волнах? Это все про то, как мы, взрослые, иногда беспечно относимся к жизни своих детей», — сказала Ярославская.