Детский омбудсмен напомнила, чем может обернуться для семьи беспечность родителей
Водоемы и открытые окна — одни из самых больших опасностей для детей, родительская беспечность здесь категорически недопустима, сказала НСН Ольга Ярославская.
Беззаботное поведение родителей по отношению к детям часто оборачивается трагедией для всей семьи — например, категорически недопустимо оставлять детей без присмотра на водоемах. Об этом в пресс-центре НСН рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
«Одна из самых важных тем — поведение взрослых людей рядом со своими детьми на водоемах. Тут потери уже, к сожалению, безвозвратные. Например, недавно произошла трагедия в Иркутске, мы долго разбирали эту ситуацию. Все говорят о том, что родителей надо привлечь к ответственности — кто взял на сплав четырехлетнего ребенка? Вместе с тем ребенок пропал не на сплаве, он не из лодки выпал. Он пропал на санитарной остановке: ребенок снял с себя спасательный жилет, мама и папа были рядом, он зашел в воду, и его смыло волной. За ним нырнули двое взрослых, никто не спасся. Чья это ответственность, когда ребенок при живых родителях заходит в водоем с большим течением? Чья ответственность, когда родители отдыхают на море, а маленький ребенок один плескается в волнах? Это все про то, как мы, взрослые, иногда беспечно относимся к жизни своих детей», — сказала Ярославская.
Еще одно смертельно опасное проявление родительской беспечности — это оставленные без присмотра открытые окна, напомнила собеседница НСН.
«Еще одна опасность — это открытые окна, оставленные родителями без присмотра. Дети либо погибают, либо остаются инвалидами. А потом мы плачем над статистикой, ежегодно ее собирая. Отмечу, что нам, как и любым органам власти, надо, конечно, работать на профилактику», — добавила она.
Ранее Ярославская заявила, что чаще всего дети пропадают из-за конфликтов в семье, травли вне дома и беспечности взрослых, а также во время грибного сезона.
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