В Омске водитель наехал на пешеходов, пострадали семь человек

Водитель легкового автомобиля Lada Granta наехал на пешеходов в Омске, пострадали семь человек. Об этом сообщило управление МВД по Омской области.

Сбивший пешеходов водитель каршеринга оказался без прав

По предварительным данным, мужчина 1962 года рождения за рулем легковушки не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, находившихся на островке безопасности.

«В результате ДТП 7 пешеходов и водитель автомобиля с различными травмами доставлены в больницу», - отметили в МВД.

Причины ДТП установят в ходе проверки.

Ранее в Нью-Йорке женщина на мотоцикле въехала в пешеходов в одном из парков, девять человек пострадали.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ДТПМВДОмская ОбластьОмск

Горячие новости

Все новости

партнеры