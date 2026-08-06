В Омске водитель наехал на пешеходов, пострадали семь человек

По предварительным данным, мужчина 1962 года рождения за рулем легковушки не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, находившихся на островке безопасности.

«В результате ДТП 7 пешеходов и водитель автомобиля с различными травмами доставлены в больницу», - отметили в МВД.

Причины ДТП установят в ходе проверки.

Ранее в Нью-Йорке женщина на мотоцикле въехала в пешеходов в одном из парков, девять человек пострадали.

