В Омске водитель наехал на пешеходов, пострадали семь человек
Водитель легкового автомобиля Lada Granta наехал на пешеходов в Омске, пострадали семь человек. Об этом сообщило управление МВД по Омской области.
По предварительным данным, мужчина 1962 года рождения за рулем легковушки не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, находившихся на островке безопасности.
«В результате ДТП 7 пешеходов и водитель автомобиля с различными травмами доставлены в больницу», - отметили в МВД.
Причины ДТП установят в ходе проверки.
Ранее в Нью-Йорке женщина на мотоцикле въехала в пешеходов в одном из парков, девять человек пострадали.
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