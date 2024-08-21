Как в США: Норма о правах на ненаписанные произведения защитит музыкальные лейблы

В свою очередь юрист Елена Гринь в беседе с НСН уточнила, что при принятии инициативы автор сохранит за собой право на упоминание, однако утратит права на произведение.

«В случае принятия инициативы автор заранее отчуждает еще не созданное произведение и лишается всех прав в его отношении. Молодые авторы, у которых заключены контракты с лейблами, могут пойти на такой шаг в целях развития и популярности», - объяснила она.

Как добавила собеседница НСН, условия досрочного выхода из договора для артиста в этом случае будут прописываться заранее.

«Если контракт с лейблом будет предусматривать условия о создании новых произведений, то автор должен будет исполнить обязательства и написать обещанные песни. Покинуть лейбл зачастую непросто, поскольку контрактом может предусматриваться право на отказ, это означает, что артисту придется заплатить штраф, если контракт расторгнут по его инициативе. Сегодня в России предусмотрена схожая модель – договор авторского заказа, по которому стороны определяют произведения, создаваемые автором, их характеристики, сроки создания. В таком договоре можно предусмотреть, что право на произведение переходит к заказчику с момента создания», - подытожила Гринь.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил лишить артистов-иноагентов роялти, получаемых за прослушивание на российских стриминговых сервисах. В свою очередь экс-продюсер группы «Мумий Тролль» и певицы Земфиры (признана в РФ иноагентом) Леонид Бурлаков заявил «Радиоточке НСН», что подобная идея – политический шаг, поскольку большая часть таких исполнителей уже перешла на западные сервисы.

