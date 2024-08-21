Как в США: Норма о правах на ненаписанные произведения защитит музыкальные лейблы
Инструмент, предоставляющий лицензиатам возможность в течение пяти лет получать права на весь новый контент автора, позволит участникам музыкальной индустрии договариваться "на берегу", сказал НСН продюсер Вадим Преображенский.
Норма о правах на еще не написанные произведения приблизит российский рынок к американским правилам, заявил в беседе с НСН музыкальный продюсер и кинокомпозитор Вадим Преображенский.
Национальная федерация музыкальной индустрии, объединяющая крупные российские лейблы («Блэк Стар», «Лотус Мьюзик» и другие), разработала проект поправок к Гражданскому кодексу об опционах на контент, сообщает «Коммерсант». По данным издания, речь о создании инструмента, который позволит музыкальным лейблам и другим лицензиатам на пятилетний срок получать права на весь новый контент, еще не созданный автором. Преображенский отметил, что инициатива защитит интересы лейблов.
«Когда артист сам пишет музыку, текст, аранжировку, он обладает ими безоговорочно, получает авторские отчисления. Если лейбл вкладывал деньги в артиста, который стал брендом подобно Филиппу Киркорову, компания хочет в дальнейшем отбить потраченные средства, это инвестиция. Однако если исполнитель уходит, компания прогорает. Думаю, авторы инициативы исходили из этого. Насколько я знаю, в США нечто подобное существует давно. Их рынок называют цивилизованным, поскольку там все договариваются на берегу. Все музыканты понимают, что, идя в индустрию, они теряют часть денег за счет тех, кто в них вкладывается», - заявил он.
В свою очередь юрист Елена Гринь в беседе с НСН уточнила, что при принятии инициативы автор сохранит за собой право на упоминание, однако утратит права на произведение.
«В случае принятия инициативы автор заранее отчуждает еще не созданное произведение и лишается всех прав в его отношении. Молодые авторы, у которых заключены контракты с лейблами, могут пойти на такой шаг в целях развития и популярности», - объяснила она.
Как добавила собеседница НСН, условия досрочного выхода из договора для артиста в этом случае будут прописываться заранее.
«Если контракт с лейблом будет предусматривать условия о создании новых произведений, то автор должен будет исполнить обязательства и написать обещанные песни. Покинуть лейбл зачастую непросто, поскольку контрактом может предусматриваться право на отказ, это означает, что артисту придется заплатить штраф, если контракт расторгнут по его инициативе. Сегодня в России предусмотрена схожая модель – договор авторского заказа, по которому стороны определяют произведения, создаваемые автором, их характеристики, сроки создания. В таком договоре можно предусмотреть, что право на произведение переходит к заказчику с момента создания», - подытожила Гринь.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил лишить артистов-иноагентов роялти, получаемых за прослушивание на российских стриминговых сервисах. В свою очередь экс-продюсер группы «Мумий Тролль» и певицы Земфиры (признана в РФ иноагентом) Леонид Бурлаков заявил «Радиоточке НСН», что подобная идея – политический шаг, поскольку большая часть таких исполнителей уже перешла на западные сервисы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Матч ТВ» покажет матчи чемпионата Сербии по футболу
- В России хотят смягчать наказание жертвам насилия
- Мать пропавшей на Маврикии россиянки допустила, что с нее потребуют выкуп
- Умер народный артист России, пианист Михаил Мунтян
- Депутат Кошелев назвал ключевую проблему в сфере российского ЖКХ
- Суд оставил в СИЗО экс-замглавы Минобороны Булгакова
- «НАШЕ Радио» начнет вещание в Феодосии
- Сбой интернет-сервисов произошел из-за DDoS-атаки на операторов связи
- Захарова: Вторжение ВСУ в Курскую область аннулирует возможность переговоров
- Мосгорсуд попросили заменить реальный срок Баязитовой и Архаровой на условный
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru