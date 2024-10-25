«Базы данных, обучение и роялти»: ИИ-ведущие влетят радиостанциям в копеечку
Несмотря на развитие ИИ и возможность генерировать человеческий голос, нейросети полноценно не заменят работу радиоведущих, потому что людям интересно слушать живую речь, заявил НСН Владимир Белый.
Нейросеть в качестве радиоведущих не сильно снизит расходы радиостанций, так как работодателям придется «подкопить» на обучение нейросети и покупку баз данных. Об этом в беседе с НСН заявил разработчик робота Федор, робототехник и бизнесмен Владимир Белый.
Радиостанция в польском Кракове заменила ведущих искусственным интеллектом (ИИ). Программы теперь ведут 20-летняя Эмилия Нова, 22-летний Якуб Зелински и 23-летний Алекс, сообщил «Коммерсант». OFF Radio назвало это «первым в Польше экспериментом, когда журналисты — это виртуальные личности, созданные ИИ». В августе с радиостанции уволили около десятка журналистов. Один из них опубликовал открытое письмо с протестом против «замены сотрудников искусственным интеллектом». Белый отметил, что для замены живых людей ИИ компаниям придется вложиться.
«Любая автоматизация оптимизирует и сокращает расходы для работодателя. Если здесь будут использоваться некие алгоритмы, нейросеть, которая будут вести эфир, то соответственно нужно учитывать стоимость покупки модулей для этих блоков нейросетей. Плюс момент обучения нейросети и обновления баз, откуда нейросеть получает информацию. Нейросеть должна самообучаться и иметь возможность общаться также, как живой ведущий. Для качественного результата нужно «скормить» нейросети большой массив данных по теме, без лишней информации. Тогда она сможет выдать результаты по нашим запросам, так называемый «промт». Потому что ведущие все-таки импровизируют и много знают. Поэтому работодателю придется еще копить деньги на базы данных. Они тоже стоят недешево. Если брать так называемый открытый код, то любой человек может взять существующую платформу и сделать ее под себя. Поэтому не нужно с нуля что-то создавать, но тем не менее, поработать придется», - рассказал он.
По словам Белого, для создания «живого» голоса у ИИ компаниям потребуется найти человека, чей голос они «купят».
«Сейчас уже много нейросетей, которые воспроизводят синтез речи. Их не нужно контролировать, они могут генерировать контент бесконечно. И человеку даже сложно будет понять, кто перед ним - ведущий или робот. В любом случае здесь будет задействован человек для генерирования речи и будет некий контроль для того, чтобы была какая-то цензура. Поэтому будет лицензия, как авторское право. Человек будет подписывать договор и получать роялти за передачу тембра своего голоса. И тоже самое по базе данных. Чтобы была имитация интересного человека, а не просто машинный синтез речи», - отметил он.
Белый уверен, что такие технологии все-таки полноценно не заменят людей, так как обществу всегда будут интересны живые ведущие, а не роботы.
«Сейчас многие компании, особенно банки или телеком-компании, уже используют ботов для телефонных звонков. Но я думаю, что профессия человека в любом случае будет цениться, и чем меньше будет таких ведущих, тем дороже и ценнее будет такой архаичный способ ведения любого радио-шоу. Человеку нравятся люди, а не роботы. Роботы - это как вау-фактор. Но все-таки мы привыкли общаться и взаимодействовать с себе подобными», - пояснил Белый.
Ранее гендиректор Москонцерта Илья Бачурин рассказал НСН, что сегодня происходит деперсонификация в музыке из-за развития нейросетей, алгоритмы предлагают слушателям музыкальные подборки, поэтому многие даже не запоминают имен исполнителей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Запад диктует Грузии свои условия
- Песков назвал ложью сообщения СМИ о телефонном общении Путина и Маска
- РСТ: Россияне стали чаще летать за рубеж в 2024 году
- Роднина заявила о частых случаях допинга у российских спортсменов
- ЦБ повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых
- СМИ: Напавший на гипермаркет в Петербурге мужчина ранил охранника
- Группа Linkin Park с новыми музыкантами представила третий сингл
- Российская армия ликвидировала пункт дислокации ВСУ в Купянске
- Полиция задержала напавшего на людей с ножом в Санкт-Петербурге
- Спикер парламента Киргизии Шакиев предложил написать новый гимн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru