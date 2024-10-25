«Базы данных, обучение и роялти»: ИИ-ведущие влетят радиостанциям в копеечку

«Любая автоматизация оптимизирует и сокращает расходы для работодателя. Если здесь будут использоваться некие алгоритмы, нейросеть, которая будут вести эфир, то соответственно нужно учитывать стоимость покупки модулей для этих блоков нейросетей. Плюс момент обучения нейросети и обновления баз, откуда нейросеть получает информацию. Нейросеть должна самообучаться и иметь возможность общаться также, как живой ведущий. Для качественного результата нужно «скормить» нейросети большой массив данных по теме, без лишней информации. Тогда она сможет выдать результаты по нашим запросам, так называемый «промт». Потому что ведущие все-таки импровизируют и много знают. Поэтому работодателю придется еще копить деньги на базы данных. Они тоже стоят недешево. Если брать так называемый открытый код, то любой человек может взять существующую платформу и сделать ее под себя. Поэтому не нужно с нуля что-то создавать, но тем не менее, поработать придется», - рассказал он.

По словам Белого, для создания «живого» голоса у ИИ компаниям потребуется найти человека, чей голос они «купят».

«Сейчас уже много нейросетей, которые воспроизводят синтез речи. Их не нужно контролировать, они могут генерировать контент бесконечно. И человеку даже сложно будет понять, кто перед ним - ведущий или робот. В любом случае здесь будет задействован человек для генерирования речи и будет некий контроль для того, чтобы была какая-то цензура. Поэтому будет лицензия, как авторское право. Человек будет подписывать договор и получать роялти за передачу тембра своего голоса. И тоже самое по базе данных. Чтобы была имитация интересного человека, а не просто машинный синтез речи», - отметил он.