«Это устойчивый тренд. Такие планы были сформированы — и сейчас они реализуются. Растёт объём продаж автомобилей, собранных в России, при этом сокращается доля моделей, которые раньше поставлялись из‑за рубежа и продавались под китайскими названиями. Эти процессы взаимосвязаны: по сути, речь идёт об одних и тех же автомобилях. Российская локализация в определённой степени улучшает их — прежде всего это касается кузовов и более тщательного подхода к электрооборудованию, которое раньше нередко доставляло владельцам проблемы. Цены на такие машины даже немного ниже, поскольку не взимается утилизационный сбор. В этом и заключается выигрышная ситуация. Есть компании, которые пока только рассматривают возможность локализации, чтобы нарастить продажи в РФ. Пока это остаётся на уровне планов — до практической реализации дело ещё не дошло», — сказал собеседник НСН.

Хайцеэр обратил внимание на дефицит компактных автомобилей в России. По его мнению, появление достойных конкурентов Lada Granta могло бы сформировать устойчивый спрос на машины А‑класса.

«Сегодня я вижу дефицит автомобилей А‑класса в России: у нас в основном представлены более крупные машины. Ключевой вопрос — рентабельность такого производства. Если выпуск компактных моделей окажется рентабельным и на рынке появятся достойные конкуренты Lada Granta, то, вероятно, спрос на автомобили А‑класса будет достаточно устойчивым», — добавил эксперт.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов объяснял НСН, почему платная подписка на Lada Vesta не будет востребованной услугой. Он отметил, что «АвтоВАЗу» вместо этого следовало бы проработать вопрос низких кредитных ставок на свои автомобили.

