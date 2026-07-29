Локализация «китайцев»: В России указали на нехватку конкурентов Lada Granta
Ян Хайцеэр сказал НСН, что адаптация машин под российские условия даёт преимущества — в том числе и в цене.
Локализация китайских авто в России набирает обороты: рост продаж и расширение числа брендов показывают, что стратегия работает, сказал НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
За полгода продажи китайских автомобилей российской сборки выросли на 40%, а число брендов, локализовавших производство в нашей стране, достигло 18, сообщают «Известия». Эксперты считают, что в перспективе следующих шести месяцев продажи китайских машин локальной сборки будут падать. Хайцеэр отметил, что адаптация машин под российские условия даёт преимущества — в том числе и в цене.
«Это устойчивый тренд. Такие планы были сформированы — и сейчас они реализуются. Растёт объём продаж автомобилей, собранных в России, при этом сокращается доля моделей, которые раньше поставлялись из‑за рубежа и продавались под китайскими названиями. Эти процессы взаимосвязаны: по сути, речь идёт об одних и тех же автомобилях. Российская локализация в определённой степени улучшает их — прежде всего это касается кузовов и более тщательного подхода к электрооборудованию, которое раньше нередко доставляло владельцам проблемы. Цены на такие машины даже немного ниже, поскольку не взимается утилизационный сбор. В этом и заключается выигрышная ситуация. Есть компании, которые пока только рассматривают возможность локализации, чтобы нарастить продажи в РФ. Пока это остаётся на уровне планов — до практической реализации дело ещё не дошло», — сказал собеседник НСН.
Хайцеэр обратил внимание на дефицит компактных автомобилей в России. По его мнению, появление достойных конкурентов Lada Granta могло бы сформировать устойчивый спрос на машины А‑класса.
«Сегодня я вижу дефицит автомобилей А‑класса в России: у нас в основном представлены более крупные машины. Ключевой вопрос — рентабельность такого производства. Если выпуск компактных моделей окажется рентабельным и на рынке появятся достойные конкуренты Lada Granta, то, вероятно, спрос на автомобили А‑класса будет достаточно устойчивым», — добавил эксперт.
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