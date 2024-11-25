Шолохов: Казаки на СВО преподали молодежи урок патриотизма

По его словам, за последние несколько лет тема казачества стала напрямую ассоциироваться с защитой Родины, потому что современные казаки, участвующие в СВО, не словом, а делом доказали славу казачества.

«Последние два года тема казачества звучит в ее исторически правильном смысле: казаки - защитники Родины. Самые значимые события в жизни казачества сегодня происходят именно в этом направлении. Представители казачества активно принимают участие в специальной военной операции. Я нахожусь в контакте с рядом донских казаков: ребята не срамят честь отцов и дедов, выполняют свой долг как надо. К сожалению, без потерь ни одна война не обходится, однако это не ломает дух, делает его еще крепче, потому что у ребят теперь цели более понятные и осмысленные. В таких условиях огромную роль играет религия. Сейчас фронтовые священники достойно несут свой крест. И казаки на передовой свою славу заработали делом», - отметил Шолохов.

Ранее глава отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Ставропольской и Невинномысской епархии, помощник главного военного священника в зоне СВО по направлению добровольческих подразделений, священник Владислав Сулейманов рассказал НСН, что российские военные чаще всего берут с собой на фронт иконы тех святых, которые так или иначе связаны с воинством.

