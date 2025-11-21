СМИ: Шнуров оказался самым дорогим артистом на Новый год

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал самым дорогим артистом на Новый год, 45-минутное выступление коллектива обойдется в 27 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным издания, концерт «Ленинграда» продолжительностью 40 минут обойдется заказчикам в сумму от 20 млн рублей, а часовое выступление будет стоить от 24 млн. Кроме того, необходимо выполнить условия райдера еще на 3 млн рублей.

«Из условий — бизнес-класс с VIP-залами, отдельный охранник, который прилетает заранее и проверяет гостиницу, Maybach S223/222 на трансфер. За границей — только нерусскоязычные водители, носильщики, топовый отель с мини-баром и увлажнителем», - отмечает Mash.

При этом в гримерке коллектива должны быть мед и бытовые мелочи.

Самой дешевой из артистов на Новый год оказалась экс-участница группы «Ранетки» Анна Руднева. Ее гонорар составляет 240 тысяч рублей, райдер обойдется примерно в 40 тысяч. В списке требований артистки - такси, вода, сыр, овощи, колбаса, коньяк, просекко и горький шоколад.

Ранее продюсер Сергей Лавров назвал певца Шуру (Александра Медведева) одним из самых востребованных артистов на новогодних корпоративах в 2025 году.

