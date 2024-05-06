«Были показания»: Антибиотики при COVID-19 назначали в случае осложнений
Наибольшую ответственность за развитие повышенной устойчивости к антибиотикам несут пациенты, которые занимаются самолечением, заявил НСН Георгий Викулов.
При лечении коронавируса антибиотики назначались преимущественно пациентам, у которых также была установлена пневмония, рассказал НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Эксперты ВОЗ проанализировали мировые данные о пациентах, госпитализированных c коронавирусом в 2020–2023 годах, и выяснили, что подавляющее большинство получало антибактериальную терапию «на всякий случай», сообщает «Коммерсант». Такое лечение значительно повысило уровень устойчивости бактерий к препаратам. Однако Викулов усомнился в том, что ошибочная антибактериальная терапия была частой практикой при лечении COVID-19.
«Антибактериальная терапия назначалась, поскольку коронавирус часто был сопряжен с диагнозом «пневмония». У многих пациентов были бактериальные осложнения, пневмония была не только вирусная, но и вирусно-бактериальная. Были показатели к применению антибиотиков при среднетяжелом и тяжелом течении. Действительно, спустя время мы понимаем, что не всем пациентам нужна была антибактериальная терапия. С обновлением клинических рекомендаций возникали и обновленные указания по применению антибиотиков. К примеру, при легких формах течения болезни у взрослых и детей перестали назначать азитромицин», - заявил он.
По словам собеседника НСН, наибольшее влияние на развитие устойчивости к препаратам оказывает непрофессиональное самолечение.
«Устойчивость к антибиотикам развивается независимо от желания людей. В частности, увеличилась устойчивость к азитромицинам, и группе макролидов, но это вынужденная ситуация в условиях пандемии. Ситуацию можно исправить. Для начала, прекратить практику самостоятельного применения антибактериальных препаратов. Если обвинять врачей в том, что они неправильно лечили пациентов, то можно вообще не обращаться за медицинской помощью. Но что из этого получится?» - сказал Викулов.
Эксперт также добавил, что недавнее исключение антибиотиков из стандарта медпомощи при ОРВИ не повлияют на практику лечения заболевания, поскольку опытные врачи не назначали подобные препараты.
«Врачи прекрасно понимают, что при вирусных инфекциях антибиотики не применяются. Но если ОРВИ будет протекать с одновременным развитием бактериальной пневмонии, антибиотики обязаны будут назначить по медицинским показаниям. При чистом диагнозе ОРВИ их, конечно, применять не будут», - подытожил он.
Ранее в России зарегистрировали новый препарат против COVID-19 «МИР 19», который вводится в организм человека с помощью медицинских небулайзеров. Доклинические и клинические испытания показали его эффективность и безопасность, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили не штрафовать россиян за шашлыки на даче
- На Чукотке произошло землетрясение магнитудой 5,5
- Актриса Эмили Блант обвинила Андрея Кончаловского в женоненавистничестве
- Зеленский предложил еще на три месяца продлить военное положение и мобилизацию
- Курс доллара опустился до минимума с начала весны
- ВТБ: За год выдачи ипотеки в России снизились на 20%
- СМИ: Российская нефтегазовая отрасль столкнулась с нехваткой сотрудников
- В Белгородской области произошел взрыв из-за дрона-камикадзе ВСУ
- Шевчук назвал безграмотным общественника, увидевшего в его словах экстремизм
- СМИ: Журналистке Кеворковой предъявили обвинения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru