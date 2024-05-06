«Были показания»: Антибиотики при COVID-19 назначали в случае осложнений

Эксперты ВОЗ проанализировали мировые данные о пациентах, госпитализированных c коронавирусом в 2020–2023 годах, и выяснили, что подавляющее большинство получало антибактериальную терапию «на всякий случай», сообщает «Коммерсант». Такое лечение значительно повысило уровень устойчивости бактерий к препаратам. Однако Викулов усомнился в том, что ошибочная антибактериальная терапия была частой практикой при лечении COVID-19.

«Антибактериальная терапия назначалась, поскольку коронавирус часто был сопряжен с диагнозом «пневмония». У многих пациентов были бактериальные осложнения, пневмония была не только вирусная, но и вирусно-бактериальная. Были показатели к применению антибиотиков при среднетяжелом и тяжелом течении. Действительно, спустя время мы понимаем, что не всем пациентам нужна была антибактериальная терапия. С обновлением клинических рекомендаций возникали и обновленные указания по применению антибиотиков. К примеру, при легких формах течения болезни у взрослых и детей перестали назначать азитромицин», - заявил он.

По словам собеседника НСН, наибольшее влияние на развитие устойчивости к препаратам оказывает непрофессиональное самолечение.

«Устойчивость к антибиотикам развивается независимо от желания людей. В частности, увеличилась устойчивость к азитромицинам, и группе макролидов, но это вынужденная ситуация в условиях пандемии. Ситуацию можно исправить. Для начала, прекратить практику самостоятельного применения антибактериальных препаратов. Если обвинять врачей в том, что они неправильно лечили пациентов, то можно вообще не обращаться за медицинской помощью. Но что из этого получится?» - сказал Викулов.