«Трудно лечится»: Постковидный синдром развивается у 30% переболевших

«Мозговой туман» - неверная формулировка. Также надо понимать, что существуют разные сценарии постковидного синдрома. Есть сценарий психоневрологический, кардиологический, дерматологический, инфекционный, есть сценарий с поражением эндокринной системы и так далее. Это сценарии, при которых поражаются не только органы дыхания, но и другие органы и системы», - отметил он.

Викулов перечислил основные симптомы, которые сегодня чаще всего беспокоят переболевших после попадания вируса в мозг.

«Постковидный синдром развивается не менее чем у 30% людей, которые перенесли ковид. Среди них психоневрологические нарушения встречаются у 40-50% граждан в той или иной степени проявлений. Вирус проникает в головной мозг, это уже известный и доказанный наукой факт. Проникновение в мозг обуславливает ряд изменений с разными симптомами: панические атаки, синдром хронической усталости, мучительные головные боли, которых раньше не было, также часто возникает бессонница. Частота неврологических нарушений увеличилась», - рассказал он.

Некоторые изменения в организме довольно сложно лечить, добавил врач.

«В большинстве случае компенсировать состояние можно, но если есть достаточно выраженные изменения. Если развивается, например, синдром хронической усталости – это состояние трудно лечится. Но все определяется конкретным диагнозом и конкретным пациентом», - подытожил собеседник НСН.

Ранее ученые Национального центра биотехнологической информации США (NCBI) сообщили, что антиковидные ограничения уничтожили один из самых распространенных штаммов вируса гриппа B / Yamagata («Ямагата»). Они перестали фиксировать случаи заражения этим штаммом с марта 2020 года, когда по всему миру начали вводить ношение масок, самоизоляцию и другие меры, передает «Радиоточка НСН».

