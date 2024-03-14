«Трудно лечится»: Постковидный синдром развивается у 30% переболевших
Георгий Викулов заявил НСН, что основные симптомы постковидного синдрома – это хроническая усталость, панические атаки и мучительные головные боли.
Постковидный синдром развивается у 30% переболевших, почти 50% из них сталкиваются именно с психоневрологическими последствиями, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в интервью НСН. Основные симптомы: панические атаки и хроническая усталость.
Ковид может стать причиной заболеваний, обобщенное состояние при которых называется «мозговым туманом», рассказал ТАСС врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, это достаточно тягостное состояние, когда у человека плохо работает сознание, вплоть до потери навыков устного счета, человек начинает «медленно соображать».
«Мозговой туман» - неверная формулировка. Также надо понимать, что существуют разные сценарии постковидного синдрома. Есть сценарий психоневрологический, кардиологический, дерматологический, инфекционный, есть сценарий с поражением эндокринной системы и так далее. Это сценарии, при которых поражаются не только органы дыхания, но и другие органы и системы», - отметил он.
Викулов перечислил основные симптомы, которые сегодня чаще всего беспокоят переболевших после попадания вируса в мозг.
«Постковидный синдром развивается не менее чем у 30% людей, которые перенесли ковид. Среди них психоневрологические нарушения встречаются у 40-50% граждан в той или иной степени проявлений. Вирус проникает в головной мозг, это уже известный и доказанный наукой факт. Проникновение в мозг обуславливает ряд изменений с разными симптомами: панические атаки, синдром хронической усталости, мучительные головные боли, которых раньше не было, также часто возникает бессонница. Частота неврологических нарушений увеличилась», - рассказал он.
Некоторые изменения в организме довольно сложно лечить, добавил врач.
«В большинстве случае компенсировать состояние можно, но если есть достаточно выраженные изменения. Если развивается, например, синдром хронической усталости – это состояние трудно лечится. Но все определяется конкретным диагнозом и конкретным пациентом», - подытожил собеседник НСН.
Ранее ученые Национального центра биотехнологической информации США (NCBI) сообщили, что антиковидные ограничения уничтожили один из самых распространенных штаммов вируса гриппа B / Yamagata («Ямагата»). Они перестали фиксировать случаи заражения этим штаммом с марта 2020 года, когда по всему миру начали вводить ношение масок, самоизоляцию и другие меры, передает «Радиоточка НСН».
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