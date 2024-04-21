Мужчина умер после почти двух лет COVID и 50 мутаций вируса
В Нидерландах скончался пенсионер, который почти два года болел коронавирусом. За это время COVID мутировал в его организме около 50 раз, сообщает BILD.
Мужчина заразился штаммом коронавируса «Омикрон BA.1.17» в феврале 2022-го. Его лечили специалисты университетской больницы Амстердама препаратом «Сотровимаб». Однако, антитела у пенсионера не выработались.
Особенность течения коронавируса также связана с тем, что у мужчины было заболевание костного мозга, в результате чего у него развилась лейкемия. Из-за того, что организм не мог бороться с ковидом с помощью естественных антител, пенсионер начал принимать препараты, подавляющие иммунную систему.
Для ученых не было ничего необъяснимого в подобной динамике состояния пациента, но они признали продолжительность заболевания в 613 дней экстраординарной.
Ранее Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что значимого роста заболеваемости гриппом, COVID-19 и ОРВИ в России нет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru