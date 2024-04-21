Мужчина умер после почти двух лет COVID и 50 мутаций вируса

Мужчина заразился штаммом коронавируса «Омикрон BA.1.17» в феврале 2022-го. Его лечили специалисты университетской больницы Амстердама препаратом «Сотровимаб». Однако, антитела у пенсионера не выработались.

Особенность течения коронавируса также связана с тем, что у мужчины было заболевание костного мозга, в результате чего у него развилась лейкемия. Из-за того, что организм не мог бороться с ковидом с помощью естественных антител, пенсионер начал принимать препараты, подавляющие иммунную систему.

Для ученых не было ничего необъяснимого в подобной динамике состояния пациента, но они признали продолжительность заболевания в 613 дней экстраординарной.

Ранее Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что значимого роста заболеваемости гриппом, COVID-19 и ОРВИ в России нет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



