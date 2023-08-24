«25% от всех затрат»: Школьная форма подорожала из-за инфляции

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что россияне в среднем потратили по 43 029 рублей, чтобы собрать одного ребенка в школу. Согласно исследованию, самой дорогой покупкой оказалась школьная форма, спортивная одежда и обувь – 20 414 рублей.

«Средняя стоимость комплекта для сбора ребенка в школу выросла на уровень инфляции, может, даже немного больше по сравнению с прошлым годом. По данным Росстата, средняя цена подготовки ребенка к школе составляет более 20 тысяч рублей, именно школьная форма занимает порядка 25% всех затрат, около пяти тысяч рублей. На сегодняшний день средняя цена школьной формы для девочки - 3600 рублей, для мальчика - 5000 рублей. В разных регионах цена, конечно, своя. Это как средняя температура по больнице. Вообще, комплект формы определяется школой - что туда будет входить, качество одежды и так далее. В России 16 миллионов школьников, объем школьной формы составляет порядка 35-40 миллионов комплектов на сумму примерно 170-200 миллиардов рублей», - сказал собеседник НСН.

По его словам, государство старается сдерживать цены на школьную форму.



«Цена на школьные принадлежности действительно выросла по сравнению с прошлым годом, а вот стоимость школьной формы особо не изменилась. Правительство поддерживает отечественных производителей школьной формы, выделяет субсидии предприятиям. Эта мера направлена на то, чтобы поддерживать уровень цен на отечественную продукцию для школьников», - заключил эксперт.

Ранее владелица салона цветов Антонина Гаганова в беседе с «Радиоточкой НСН» отметила, что местные цветы подорожали на 20%, а импортные – на 40%. Букет для первоклассника на 1 сентября можно собрать из отечественных цветов на 1000-1200 рублей, отметила флорист.

