«25% от всех затрат»: Школьная форма подорожала из-за инфляции
Средняя стоимость комплекта для сбора ребенка в школу выросла на уровень инфляции, может, даже больше, заявил НСН Владимир Богомолов.
Председатель комитета «Союзлегпрома» по вопросам производства и реализации школьной формы Владимир Богомолов в беседе с НСН заявил, что стоимость школьной формы составляет около четверти всех расходов на сбор ребенка в школу.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что россияне в среднем потратили по 43 029 рублей, чтобы собрать одного ребенка в школу. Согласно исследованию, самой дорогой покупкой оказалась школьная форма, спортивная одежда и обувь – 20 414 рублей.
«Средняя стоимость комплекта для сбора ребенка в школу выросла на уровень инфляции, может, даже немного больше по сравнению с прошлым годом. По данным Росстата, средняя цена подготовки ребенка к школе составляет более 20 тысяч рублей, именно школьная форма занимает порядка 25% всех затрат, около пяти тысяч рублей. На сегодняшний день средняя цена школьной формы для девочки - 3600 рублей, для мальчика - 5000 рублей. В разных регионах цена, конечно, своя. Это как средняя температура по больнице. Вообще, комплект формы определяется школой - что туда будет входить, качество одежды и так далее. В России 16 миллионов школьников, объем школьной формы составляет порядка 35-40 миллионов комплектов на сумму примерно 170-200 миллиардов рублей», - сказал собеседник НСН.
По его словам, государство старается сдерживать цены на школьную форму.
«Цена на школьные принадлежности действительно выросла по сравнению с прошлым годом, а вот стоимость школьной формы особо не изменилась. Правительство поддерживает отечественных производителей школьной формы, выделяет субсидии предприятиям. Эта мера направлена на то, чтобы поддерживать уровень цен на отечественную продукцию для школьников», - заключил эксперт.
Ранее владелица салона цветов Антонина Гаганова в беседе с «Радиоточкой НСН» отметила, что местные цветы подорожали на 20%, а импортные – на 40%. Букет для первоклассника на 1 сентября можно собрать из отечественных цветов на 1000-1200 рублей, отметила флорист.
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