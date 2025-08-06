«Выглядит школьная форма максимально неактуально, будто сделано не для детей, а для взрослых. Думаю, это будет переделываться, вряд ли детям дадут такое носить, смотрится, как шутка. Здесь все плохо. Пропорции, длина жакета женского выглядят максимально несовременно. Какие-то цвета, которые ассоциируются не с детьми, а с советскими 60-ми годами. Наряд как будто не на девочку, а на женщину в возрасте, жабо - уже вишенка на торте. Костюм мальчика темный, однотонный. В сочетании с голубым галстуком скорее похоже на костюм охранника или чиновника. Претензии есть ко всему. Все выглядит старомодно и чересчур официально», - сказал он.

На пресс-конференции в Москве ведомство представило новый стандарт школьной формы и показало образцы из ткани, которая соответствует требованиям ГОСТа. В Минпросвещения сообщили, что единая форма поможет «стереть границы» между детьми из семей с разным доходом. ГОСТ с требованиями к школьной форме вступил в силу в России с 1 июля.

Однако позже в ведомстве уточнили, что речь не идет о введении единой школьной формы. Учебные заведения смогут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды с учетом мнения родителей и учеников. ГОСТ же уточняет характеристики ткани и соответствие размерным признакам типовых фигур детей. Белов подчеркнул, что к образцам формы, которую представили ранее, есть множество вопросов.

Ранее эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец также отметил, что в 2025-ом году стандарт формы, предложенный Минпросвящения, может вызвать лишь «ухмылку и улыбку», напоминает «Радиоточка НСН».

