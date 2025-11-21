«Люди не только стесняются и боятся обратиться к психологу, им стыдно об этом сказать, так еще они и не понимают, когда это нужно делать, в какой момент стоит обращаться к специалисту. Я считаю, что сегодня в этом нуждается каждый. Мы идем в ногу с тем развитием, с тем прогрессом, когда необходимо помочь друг другу. Важно информировать население. Например, существует памятка «Что делать при инсульте». Здесь должно быть то же самое. Важно объяснить, при каких обстоятельствах, при каком самочувствии уже можно обращаться к специалисту, который обязательно поможет», — сказала собеседница НСН.

22 ноября в России празднуют День психолога. СМИ сообщают, что в стране насчитывается порядка 60 тысяч действующих психологов, причем их количество неуклонно растет. Данные ВЦИОМ за 2025 год свидетельствуют: более 40% россиян когда‑либо посещали психолога — это в два раза больше, чем было зафиксировано пять лет назад.

Ранее член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов заявил в пресс-центре НСН, что хороший психолог помогает человеку не остаться наедине со своей проблемой.

