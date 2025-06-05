Депутат Буцкая ответила Канделаки на совет россиянкам не засиживаться в декрете

Гендиректор телеканала ТНТ Тина Канделаки ранее опубликовала в соцсетях видео, в котором высказалась о влиянии декретного отпуска на карьеру женщин. По ее мнению, декрет «отбрасывает женщину назад», а чтобы избежать этого, следует продолжать работать хотя бы удаленно. Она считает, что в декрете «не каждая женщина может соответствовать темпу роста собственной компании», «но все можно наверстать - было бы желание».

Высказывания телеведущей вызвали критику со стороны подписчиц. Некоторые обвинили ее в обесценивании женского опыта и нереалистичных ожиданиях. Одна из девушек написала, что первый год после родов «мечтала просто выжить», а «ни о какой работе на дому и речи идти не могло». Буцкая указала на возможность декретного отпуска для родивших женщин.

«Декрет для женщины после родов очень важен. Если посмотреть на мировую практику, то можно заметить, что в России один из самых больших декретных отпусков, потому что мы как государство понимаем, насколько важно женщине реализовать себя как маму, а также восстановиться после родов. Очень ценно, когда государство дает эту поддержку», - сказала собеседница НСН.