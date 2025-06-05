Депутат Буцкая ответила Канделаки на совет россиянкам не засиживаться в декрете
Декрет для женщины после родов очень важен, так как ей нужно реализоваться в качестве мамы, а также восстановить свое здоровье, сказала НСН Татьяна Буцкая.
В России один из самых больших декретных отпусков, потому что государство понимает, насколько важно женщине реализовать себя как маму, а также восстановиться после родов, сказала в эфире НСН первый замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Гендиректор телеканала ТНТ Тина Канделаки ранее опубликовала в соцсетях видео, в котором высказалась о влиянии декретного отпуска на карьеру женщин. По ее мнению, декрет «отбрасывает женщину назад», а чтобы избежать этого, следует продолжать работать хотя бы удаленно. Она считает, что в декрете «не каждая женщина может соответствовать темпу роста собственной компании», «но все можно наверстать - было бы желание».
Высказывания телеведущей вызвали критику со стороны подписчиц. Некоторые обвинили ее в обесценивании женского опыта и нереалистичных ожиданиях. Одна из девушек написала, что первый год после родов «мечтала просто выжить», а «ни о какой работе на дому и речи идти не могло». Буцкая указала на возможность декретного отпуска для родивших женщин.
«Декрет для женщины после родов очень важен. Если посмотреть на мировую практику, то можно заметить, что в России один из самых больших декретных отпусков, потому что мы как государство понимаем, насколько важно женщине реализовать себя как маму, а также восстановиться после родов. Очень ценно, когда государство дает эту поддержку», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, сегодня у рожавших женщин в России есть очень много возможностей для саморазвития.
«Мы приняли закон, согласно которому можно одновременно получать декретные и заработную плату. Многие работодатели идут на встречу и разрешают работать дистанционно, поэтому можно совмещать декрет и работу. Сейчас очень много возможностей для саморазвития рожавших женщин. Кроме того, в институтах есть возможность для совмещение обучения и материнства. Сейчас - то самое время, когда можно реализовать себя как маму, и при этом не выпасть из рабочего процесса», - заключила депутат.
Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева заявила НСН, что женщина может вернуться на работу после шести-восьми недель после родов, не раньше.
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