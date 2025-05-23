Пособие для беременных студенток предложили повысить до прожиточного минимума

Правительство предложило увеличить размер пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения до 100% величины прожиточного минимума региона. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму, следует из электронной базы.

Согласно документу, новая мера будет касаться обучающихся в вузах, колледжах, учреждениях дополнительного профессионального образования и научных организациях. Пособие планируется выплачивать вне зависимости от того, получают ли студентки стипендию.

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По оценке правительства, средний размер выплат может составить более 90 тысяч рублей. Финансирование будет осуществляться за счет федерального бюджета, а назначением и перечислением средств займется Социальный фонд.

Как отмечается в пояснительной записке, инициатива направлена на поддержку материнства и стимулирование рождаемости. В случае одобрения парламентом закон вступит в силу 1 сентября, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Анастасия Макарычева
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