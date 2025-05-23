Пособие для беременных студенток предложили повысить до прожиточного минимума

Правительство предложило увеличить размер пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения до 100% величины прожиточного минимума региона. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму, следует из электронной базы.

Согласно документу, новая мера будет касаться обучающихся в вузах, колледжах, учреждениях дополнительного профессионального образования и научных организациях. Пособие планируется выплачивать вне зависимости от того, получают ли студентки стипендию.