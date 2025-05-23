Пособие для беременных студенток предложили повысить до прожиточного минимума
Правительство предложило увеличить размер пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения до 100% величины прожиточного минимума региона. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму, следует из электронной базы.
Согласно документу, новая мера будет касаться обучающихся в вузах, колледжах, учреждениях дополнительного профессионального образования и научных организациях. Пособие планируется выплачивать вне зависимости от того, получают ли студентки стипендию.
По оценке правительства, средний размер выплат может составить более 90 тысяч рублей. Финансирование будет осуществляться за счет федерального бюджета, а назначением и перечислением средств займется Социальный фонд.
Как отмечается в пояснительной записке, инициатива направлена на поддержку материнства и стимулирование рождаемости. В случае одобрения парламентом закон вступит в силу 1 сентября, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru