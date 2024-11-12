«Нужны детские сим-карты»: Депутат Буцкая не поддержала запрет соцсетей для подростков
Прорабатывается идея создания детских сим-карт с бесплатным входом в обучающие программы и открытием доступа к определенным сайтам, отметила в эфире НСН депутат Татьяна Буцкая.
Не нужно идти по пути запрета доступа в соцсети детям до 16 лет, необходимо расширять другие возможности, в частности, внедрить детскую сим-карту с защитой от нежелательного контента, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в разговоре с НСН.
Почти половина россиян поддержала бы введение в России запрета доступа в соцсети детям в возрасте до 16 лет по примеру Австралии, показал опрос SuperJob. В целом за запрет высказались 44% опрошенных, среди родителей детей от 7 до 16 лет таких 46%. Каждый третий (34-35%) выступил против запрета, 21% респондентов затруднился найти решение. Буцкая выступила против каких-либо запретов в этом ключе.
«Здесь надо расширять имеющиеся возможности. В частности, мы сейчас обсуждаем детскую сим-карту, как комплексное предложение для выхода ребенка в интернет. Очевидно, что такой "пакет" нам нужен, но в чем стоит вопрос? У нас нет никаких статистических данных, сколько так называемых детских карт выдано. Потому что покупают их взрослые по своему паспорту. Они не говорят, что купили карту для ребенка. Мы не можем понять, сколько интернет-компании охватили детей, потому что далеко не все родители подключают для своего ребенка родительский контроль. С созданием детской сим-карты можно было бы не только защитить детей от нежелательного контента, но и открыть доступ к определенным сайтам бесплатно. Например, сайты, где дети получают образование. Мы вполне можем в детскую сим-карту добавить возможность доступа к образовательным платформам, правильным играм, фильмам, соцсетям», - сказала Буцкая.
Она отметила, что Минпросвещения уже поддержало идею создания детских сим-карт с бесплатным входом для обучающих программ.
«Дело в том, что у нас по Конституции все образование для детей бесплатное. А так получается, что за учебу с помощью сайтов родителям приходится платить. У меня есть предложение, я уже отправила его в Министерство просвещения, которое его поддержало, сейчас оно ушло дальше по системе в Минцифры, поскольку Минцифры отвечает за список тех сайтов, доступ куда предоставляется бесплатно. Например, бесплатно мы можем зайти на госуслуги, бесплатно мы можем зайти в соцсеть ВКонтакте. Я считаю важным, чтобы и то самое государственное образование, которое мы должны детям, на которое дети имеют право по Конституции, также было доступно», - указала собеседница НСН.
Депутат также уточнила, что приобретать детскую сим-карту можно было бы по свидетельству о рождении ребенка.
«Понятно, что у детей паспортов нет, но у них есть свидетельство о рождении, по которому можно будет "привязать" карту к ребенку. Тут особенно важно будет соблюсти все нормы, которые касаются сохранности личных данных. Идентификация с помощью свидетельства о рождении поможет идентифицировать сим-карту как детскую. Что она работает по определенному механизму. Это не про запреты, а про поддержку, помощь и дополнительные возможности», - добавила она.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко в разговоре с НСН заявил, что в России не следует запрещать детям пользоваться соцсетями. По его словам, вместо запрета в стране нужно разработать подход «гигиены соцсетей», передает «Радиоточка НСН».
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