«Нужны детские сим-карты»: Депутат Буцкая не поддержала запрет соцсетей для подростков

Не нужно идти по пути запрета доступа в соцсети детям до 16 лет, необходимо расширять другие возможности, в частности, внедрить детскую сим-карту с защитой от нежелательного контента, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в разговоре с НСН.

Почти половина россиян поддержала бы введение в России запрета доступа в соцсети детям в возрасте до 16 лет по примеру Австралии, показал опрос SuperJob. В целом за запрет высказались 44% опрошенных, среди родителей детей от 7 до 16 лет таких 46%. Каждый третий (34-35%) выступил против запрета, 21% респондентов затруднился найти решение. Буцкая выступила против каких-либо запретов в этом ключе.