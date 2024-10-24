«Тайная жизнь и обиды»: Запрет соцсетей для подростков ударит и по родителям

По ее словам, в случае законодательного запрета соцсетей для детей младше 15 лет родителям придется выбирать, на чьей они стороне - ребенка или закона.

«С одной стороны, такой запрет нужен, но, к сожалению, он малоэффективен, так как вызывает у детей еще больший интерес. Подобная мера может просто усугубить конфликт с поколением. Перед родителями встанет дилемма: либо быть вне закона и поддерживать ребенка, либо соблюдать закон, но потерять доверие своего чада», - отметила эксперт.

Ранее Наумова в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметила, что количество друзей в соцсетях нельзя считать показателем состояния ребенка, однако следует обращать внимание на посты подростка.

