Бут заявил о поддержке спецоперации России на Украине
Предприниматель Виктор Бут после возвращения из тюрьмы США в Россию заявил, что поддерживает проведение спецоперации России на Украине. По словам бизнесмена, он отправился бы добровольцем в зону СВО, если бы обладал необходимыми навыками.
Бут также заявил, что не понимал, почему спецоперацию не начали раньше, напомнив, как в 2014 году на улицы Харькова, Донбасса, Одессы выходили демонстранты с российскими триколорами.
«Понятно, не было условий, мы не были готовы. Я всецело поддерживаю. Если бы была возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошел добровольцем», — отметил Бут.
Он напомнил, что провел в одиночном заключении в США три года.
Ранее Бут рассказал, что для него оказалось самым сложным в заключении, пишет «Радиоточка НСН».
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