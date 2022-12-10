Бут заявил о поддержке спецоперации России на Украине

Предприниматель Виктор Бут после возвращения из тюрьмы США в Россию заявил, что поддерживает проведение спецоперации России на Украине. По словам бизнесмена, он отправился бы добровольцем в зону СВО, если бы обладал необходимыми навыками.





Бут также заявил, что не понимал, почему спецоперацию не начали раньше, напомнив, как в 2014 году на улицы Харькова, Донбасса, Одессы выходили демонстранты с российскими триколорами.