Бут: Самое тяжелое в тюрьме США - отсутствие возможности общаться с близкими
Предприниматель Виктор Бут, который вернулся в Россию из заключения в США, заявил, что самым тяжелым для него в западной тюрьме было отсутствие возможности общаться с родными и друзьями. Об этом он рассказал в интервью RT.
«Самое тяжелое было отсутствие возможности общаться с любимыми и близкими длительное время», — пояснил он.
Бут, по его словам, мог звонить родственникам раз в месяц.
Он также отметил, что провел в одиночной камере около трех лет.
Ранее, 8 декабря, американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на российского бизнесмена Виктора Бута, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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