Путин рассказал, что над обменом Грайнер на Бута работала ФСБ

Он отметил, что результат был достигнут, однако контакты по линии спецслужб никогда не прекращались и продолжаются, поэтому возможны другие обмены.

«Всё возможно. Это результат переговоров и поиска компромиссов, в данном случае компромиссы были найдены. Мы не отказываемся от продолжения этой работы в будущем», - заключил российский лидер.

Ранее отбывавший тюремный срок в США россиянин Виктор Бут был освобождён в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в России, сообщает RT.