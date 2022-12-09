Путин рассказал, что над обменом Грайнер на Бута работала ФСБ

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер вела Федеральная служба безопасности (ФСБ), сообщает РИА новости.

Песков заявил, что обмен Бута не означает улучшение отношений России и США

Он отметил, что результат был достигнут, однако контакты по линии спецслужб никогда не прекращались и продолжаются, поэтому возможны другие обмены.

«Всё возможно. Это результат переговоров и поиска компромиссов, в данном случае компромиссы были найдены. Мы не отказываемся от продолжения этой работы в будущем», - заключил российский лидер.

Ранее отбывавший тюремный срок в США россиянин Виктор Бут был освобождён в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФСБЗаключенныеОбменВладимир Путин
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