Карлсон признался, что приходит в ужас от происходящего на Украине

Американский журналист Такер Карлсон в интервью «Вестям» призвал США прекратить предоставление разведданных и оказание других видов поддержки нелегитимному киевскому режиму для предотвращения глобального кризиса.

Карлсон выразил уверенность, что ситуация изменится только после полного отказа Вашингтона от сотрудничества с украинским правительством и его неизбежного падения, сообщает RT.

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Карлсон назвал Владимира Зеленского нелегитимным президентом, действующим в интересах других стран, и выразил ужас от происходящего на Украине.

По его оценке, текущая ситуация является самой опасной в мире и движется к применению необычных вооружений массового уничтожения. Журналист также отметил, что удары по энергетической инфраструктуре провоцируют глобальный энергетический кризис, последствия которого затрагивают и сами Соединенные Штаты.

В качестве пути к урегулированию Карлсон предложил Вашингтону прекратить поставки разведданных Киеву и оказать давление на европейских союзников по НАТО для достижения сделки. По его мнению, признание утраты определенных территорий станет сложным, но менее ужасным решением по сравнению с тем, что может произойти при продолжении текущего курса, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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