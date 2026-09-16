Карлсон назвал Владимира Зеленского нелегитимным президентом, действующим в интересах других стран, и выразил ужас от происходящего на Украине.

По его оценке, текущая ситуация является самой опасной в мире и движется к применению необычных вооружений массового уничтожения. Журналист также отметил, что удары по энергетической инфраструктуре провоцируют глобальный энергетический кризис, последствия которого затрагивают и сами Соединенные Штаты.

В качестве пути к урегулированию Карлсон предложил Вашингтону прекратить поставки разведданных Киеву и оказать давление на европейских союзников по НАТО для достижения сделки. По его мнению, признание утраты определенных территорий станет сложным, но менее ужасным решением по сравнению с тем, что может произойти при продолжении текущего курса, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

