Онколог назвал главную опасность вейпов для женского здоровья
Увлечение вейпами способно спровоцировать развитие рака молочной железы у женщин. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредил онколог и маммолог Магомед Сулиманов.
Медик пояснил, что ароматные пары содержат опасные канцерогены, включая ацетальдегиды и акролеины. Регулярное вдыхание этих веществ усиливает токсическую нагрузку, вызывает хроническое воспаление тканей и повреждает клеточную ДНК, что со временем приводит к появлению злокачественных новообразований.
Особую угрозу электронные испарители представляют для пациенток с уже диагностированным заболеванием. Недавние исследования подтвердили, что вредные примеси в аэрозоле способны ускорять процесс метастазирования опухоли в легкие.
Специалист призвал не считать вейпы безобидной заменой обычным сигаретам. По его словам, исключительно полный отказ от любых видов курения и аэрозольных смесей позволит женщинам сохранить собственное здоровье.
Кандидат медицинских наук, профессор Михаил Кутушов в беседе с НСН ранее рассказал, что свободная продажа вейпов наносит непоправимый вред здоровью россиян, приведя конкретные факты из медицинской практики.
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