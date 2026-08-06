Онколог назвал главную опасность вейпов для женского здоровья

Увлечение вейпами способно спровоцировать развитие рака молочной железы у женщин. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредил онколог и маммолог Магомед Сулиманов.

Медик пояснил, что ароматные пары содержат опасные канцерогены, включая ацетальдегиды и акролеины. Регулярное вдыхание этих веществ усиливает токсическую нагрузку, вызывает хроническое воспаление тканей и повреждает клеточную ДНК, что со временем приводит к появлению злокачественных новообразований.