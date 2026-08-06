Онколог назвал главную опасность вейпов для женского здоровья

Увлечение вейпами способно спровоцировать развитие рака молочной железы у женщин. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредил онколог и маммолог Магомед Сулиманов.

Медик пояснил, что ароматные пары содержат опасные канцерогены, включая ацетальдегиды и акролеины. Регулярное вдыхание этих веществ усиливает токсическую нагрузку, вызывает хроническое воспаление тканей и повреждает клеточную ДНК, что со временем приводит к появлению злокачественных новообразований.

«Вейпы как ловушка»: Академик Онищенко призвал запретить электронные сигареты

Особую угрозу электронные испарители представляют для пациенток с уже диагностированным заболеванием. Недавние исследования подтвердили, что вредные примеси в аэрозоле способны ускорять процесс метастазирования опухоли в легкие.

Специалист призвал не считать вейпы безобидной заменой обычным сигаретам. По его словам, исключительно полный отказ от любых видов курения и аэрозольных смесей позволит женщинам сохранить собственное здоровье.

Кандидат медицинских наук, профессор Михаил Кутушов в беседе с НСН ранее рассказал, что свободная продажа вейпов наносит непоправимый вред здоровью россиян, приведя конкретные факты из медицинской практики.

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ФОТО: ТАСС/Кухмарь Кирилл
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