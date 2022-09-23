Бурунов выписан из больницы после лечения от COVID-19

Актер Сергей Бурунов прошёл курс лечения от коронавируса. Сейчас он выписан из больницы. Об этом РИА Новости сообщила представитель артиста Анастасия Сайфулина. По её словам, Бурунов чувствует себя нормально.

«Состояние стабильное, будет восстанавливаться, надеемся, скоро поправится», - сказала Сайфулина.

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Ранее СМИ сообщили, что актера экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник с коронавирусной инфекцией в состоянии средней тяжести.

Актер театра, кино и дубляжа Сергей Бурунов известен по участию в сериалах «Полицейский с Рублевки», «Ивановы-Ивановы» и ролям в фильмах «Последний богатырь», «Все или ничего», «День до», «Пара из будущего» и других.

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ФОТО: Иван Кобяков
ТЕГИ:ГоспитализацияАктерКоронавирус
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