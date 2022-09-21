СМИ: Бурунова госпитализировали с COVID-19
21 сентября 202209:02
Актера Сергея Бурунова экстренно госпитализировали с коронавирусной инфекцией в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, артист заболел COVID-19 еще 14 сентября, но оставался дома. Позже Бурунову стало хуже, 20 сентября его доставили в больницу, пишет Ura.ru.
Отмечается, что у актера кашель с мокротой, одышка, боль в горле, головные и мышечные боли.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,5 млн+46 474 / сут.
Умерли
386 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
19,5 млн+52 194 / сут.
- Путин: Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожья и Херсона
- Путин объявил частичную мобилизацию
- СМИ: Бурунова госпитализировали с COVID-19
- Лавров в рамках своей программы в ООН встретится с главами МИД ОДКБ
- СМИ: Российские силовики предотвратили теракт в Херсонской области
- Премьер Италии назвал референдумы в Донбассе «нарушением международного права»
- Гутерреш и Эрдоган обсудили дальнейшие действия по продуктовой сделке
- Объемы поставок российских угля и газа в Китай достигли исторического рекорда
- Шольц заявил о готовности Германии стать постоянным членом Совбеза ООН
- В Мелитополе сообщили о начале контртеррористических учений
20 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru