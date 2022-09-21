СМИ: Бурунова госпитализировали с COVID-19

Актера Сергея Бурунова экстренно госпитализировали с коронавирусной инфекцией в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Познер опроверг информацию о своей госпитализации

По данным СМИ, артист заболел COVID-19 еще 14 сентября, но оставался дома. Позже Бурунову стало хуже, 20 сентября его доставили в больницу, пишет Ura.ru.

Отмечается, что у актера кашель с мокротой, одышка, боль в горле, головные и мышечные боли.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ГоспитализацияАктерыКоронавирус
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