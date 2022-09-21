СМИ: Бурунова госпитализировали с COVID-19

По данным СМИ, артист заболел COVID-19 еще 14 сентября, но оставался дома. Позже Бурунову стало хуже, 20 сентября его доставили в больницу, пишет Ura.ru.

Отмечается, что у актера кашель с мокротой, одышка, боль в горле, головные и мышечные боли.

