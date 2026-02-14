Ребёнок и девушка пострадали в давке в ТЦ Уфы

По данным ведомства, инцидент случился после мероприятия под названием «7000 шаров». После оказания помощи на месте двое участников были доставлены бригадами скорой помощи в стационары. Ребёнок 2014 года рождения был направлен в детскую больницу №17, где ему наложили гипс, после чего назначили амбулаторное лечение.



В сообщении министерства отмечено, что второй пострадавшей стала 27-летняя женщина с закрытым переломом, её поместили в травматологическое отделение городской клинической больницы №21, она оценивается врачами как находящаяся в состоянии средней степени тяжести.



Telegram-канал Shot указал, что толкотня возникла в торговом центре в момент, когда люди пытались найти подарки в сброшенных с высоты воздушных шарах.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов призвал в пресс-центре НСН изменить на российский манер День святого Валентина. По его словам, в России можно придумать свой праздник, взяв хорошие основы от западного, но создав для него своих персонажей, которые были бы связаны с корнями России.

