Ребёнок и девушка пострадали в давке в ТЦ Уфы
Во время акции ко Дню святого Валентина в торговом центре «Планета» в Уфе произошла давка, в результате которой пострадали два человека, сообщили в Минздраве Башкирии.
По данным ведомства, инцидент случился после мероприятия под названием «7000 шаров». После оказания помощи на месте двое участников были доставлены бригадами скорой помощи в стационары. Ребёнок 2014 года рождения был направлен в детскую больницу №17, где ему наложили гипс, после чего назначили амбулаторное лечение.
В сообщении министерства отмечено, что второй пострадавшей стала 27-летняя женщина с закрытым переломом, её поместили в травматологическое отделение городской клинической больницы №21, она оценивается врачами как находящаяся в состоянии средней степени тяжести.
Telegram-канал Shot указал, что толкотня возникла в торговом центре в момент, когда люди пытались найти подарки в сброшенных с высоты воздушных шарах.
Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов призвал в пресс-центре НСН изменить на российский манер День святого Валентина. По его словам, в России можно придумать свой праздник, взяв хорошие основы от западного, но создав для него своих персонажей, которые были бы связаны с корнями России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Появился первый кадр фильма «Минотавр» Андрея Звягинцева
- Крыжовников намекнул на второй сезон «Слова пацана»
- Родственники молодой пары пытаются разобраться в причинах смерти близких за границей
- Золото Олимпиады впервые досталось горнолыжнику из Южной Америки
- Ребёнок и девушка пострадали в давке в ТЦ Уфы
- Число пострадавших в аварии с троллейбусом в Энгельсе выросло до девяти
- В МОК отреагировали на сообщения о нехватке презервативов
- Песков назвал фигуриста Петра Гуменника «большим молодцом»
- Число пациентов с оспой обезьян в Домодедовской больнице увеличилось до трех
- Опасное потепление: В РФ от падения снега пострадали более 20 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru