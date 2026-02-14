Золото Олимпиады впервые досталось горнолыжнику из Южной Америки

Бразильский горнолыжник Лукас Пинейро Бротен завоевал золотую медаль Олимпийских игр в гигантском слаломе, показав лучшее время — 2 минуты 25 секунд.

Серебряным призером стал швейцарец Марко Одерматт, который уступил победителю 0,58 секунды. Бронзовую награду также взял представитель Швейцарии Лоик Мейар, отставший от Бротена на 1,17 секунды.

До 2023 года Лукас Пинейро Бротен выступал за сборную Норвегии. Медаль Бротена стала первой наградой зимних Олимпийских игр для спортсменов из Южной Америки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя выступление фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде, заявил о субъективности фигурного катания, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

