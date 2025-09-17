Суд в Москве запретил объявление о продаже жирафа
Московский суд признал информацию, указанную в объявлении о продаже жирафа, запрещенной к распространению. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие судебные материалы.
Столичная Тверская межрайонная прокуратура обнаружила в интернете объявление о продаже жирафа, находящееся в свободном доступе. По закону таких животных запрещено содержать дома или для частных целей, соответственно, объявление подталкивает граждан к нарушению законодательства.
Как постановил суд, нахождение этих сведений в открытом доступе нарушает права неопределенного круга лиц, включая несовершеннолетних. Информация, размещенная в объявлении, была признана запрещенной к распространению.
Ранее в России вступило в силу постановление правительства, по которому запрещено содержать 121 вид животных, включая диких и экзотических, напоминает РЕН ТВ. В список внесены в том числе жирафовые.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru