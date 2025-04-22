«Значит, есть, что скрывать!»: Бурматов об отсутствии видеокамер в цирках
В интересах самих цирков и других развлекательных учреждений с животными иметь камеры видеонаблюдения, так как это делает их работу прозрачной и повышает репутацию, заявил НСН Владимир Бурматов.
У тех цирков, которые ответственно относятся к безопасности и самочувствию животных, уже давно установлены камеры, а чтобы получить лицензию на открытие такого заведения, вообще нужно соблюсти ряд строгих требований. Об этом в беседе с НСН рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Председатель комиссии Общественной палаты по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина предложила ввести круглосуточное наблюдение за дрессировкой в цирках и в местах содержания животных, а также предоставить возможность общественникам присутствовать на репетициях. По ее словам, это позволит снизить жестокость по отношению к животным. Бурматов отметил, что добросовестные организации уже имеют камеры.
«На самом деле у тех, у кого все в порядке, камеры уже установлены. Например, я в свое время, когда в Большом Московском цирке был инцидент на репетиции, позвонил Запашному (Эдгард Запашный - директор Большого Московского цирка, прим. НСН). Он мне тогда сказал, что у них ведется круглосуточная съемка вообще всего, что происходит в цирке, и они были согласны в любой момент хоть мне, хоть любым общественникам или надзорным ведомствам показать видеозаписи. Поэтому те, кто работает с пониманием, что они взаимодействуют с живыми существами, которые точно так же могут испытывать боль и страдания, все это уже предусмотрели без какого-либо нажима сверху. А не ставят камеры те, кому есть, что скрывать», - рассказал он.
Бурматов подчеркнул, что Госдума и его комитет и так плотно занимаются темой безопасности животных, а такие учреждения, как цирки, сами должны быть заинтересованы в прозрачности своей деятельности.
«Госдума ведь последовательно «закручивает гайки» в этой сфере. Мы ввели лицензирование цирков и зоопарков, установили моей поправкой в кодекс об административных правонарушениях очень серьезные штрафы за нарушения. За жестокое обращение животных вообще ввели уголовную ответственность. У нас теперь контактные зоопарки запрещены, у нас для того, чтобы получить лицензию на цирковую деятельность, надо очень серьезную работу провести. Очень многим отказывают в получении этой лицензии. Так что это должна быть инициатива от самих учреждений, потому что они же в этом заинтересованы. Если какой-то цирк говорит, мол, смотрите, у нас прозрачная деятельность, то это же сразу поднимает его рейтинг и репутацию в глазах людей», - подытожил собеседник НСН.
Ранее директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный заявил НСН, что сегодня цирки проводят до десяти открытых репетиций в год, а в Большом Московском цирке, например, оборудовано более 500 камер в местах содержания животных.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СБУ заподозрила в захвате церквей российских священников
- Песков: Содержание мирного плана Трампа по Украине вряд ли сделали бы публичным
- Два поселка эвакуируют после взрыва во Владимирской области
- «Альтернатива для Германии» стала самой популярной немецкой партией
- Пятеро мирных жителей пострадали в Белгородской области при атаке ВСУ
- В России в 2024 году погасили задолженности по зарплате в 14 млрд рублей
- Россия и Оман договорились о безвизовом режиме
- Во Владимирской области прогремел взрыв
- Ушаков анонсировал очередной визит Уиткоффа в Москву
- «Сбербанк» подготовил рекордные дивиденды для акционеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru