«На самом деле у тех, у кого все в порядке, камеры уже установлены. Например, я в свое время, когда в Большом Московском цирке был инцидент на репетиции, позвонил Запашному (Эдгард Запашный - директор Большого Московского цирка, прим. НСН). Он мне тогда сказал, что у них ведется круглосуточная съемка вообще всего, что происходит в цирке, и они были согласны в любой момент хоть мне, хоть любым общественникам или надзорным ведомствам показать видеозаписи. Поэтому те, кто работает с пониманием, что они взаимодействуют с живыми существами, которые точно так же могут испытывать боль и страдания, все это уже предусмотрели без какого-либо нажима сверху. А не ставят камеры те, кому есть, что скрывать», - рассказал он.

Бурматов подчеркнул, что Госдума и его комитет и так плотно занимаются темой безопасности животных, а такие учреждения, как цирки, сами должны быть заинтересованы в прозрачности своей деятельности.