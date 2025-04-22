«Такая инициатива предлагается не первый раз, это уже давно реализовано. Мы уже пять лет проводим открытые репетиции. Те люди, которые хайпуют на теме защиты животных в цирках и зоопарках, к нам на открытые репетиции не приходят. Я, например, отсылал официальное приглашение руководителям партии «Новые люди» Даванкову и Нечаеву, они мне даже не ответили. Раз десять в году у нас проводятся открытые дрессировки, они проводятся по всей стране. На постоянной основе в нашем цирке присутствует пресса, мы ни разу не отказывали никому присутствовать на наших репетициях», - отметил он.

А предложение о круглосуточном наблюдении за животными Запашный в шутку сравнил со скандальным проектом «Дом-2», призвав законодателей не хайповать на теме животных.

«В Большом Московском цирке оборудовано более 500 камер, в любой момент правоохранительные органы и органы, которые отвечают за безопасность наших животных, могут прийти и проверить, как содержится животное, как их кормят, как с ними работают. Это абсолютно прозрачная система. А круглосуточное наблюдение за кем-либо максимально было реализовано в проекте «Дом-2», который был закрыт. Эти люди скоро будут поднимать вопрос о круглосуточном наблюдении за воспитанием детей, опираясь на громкие случаи преступлений. Но во всем этом будет чистая политика», - заключил собеседник НСН.

В прошлом году лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внесли в ГД законопроект, устанавливающий запрет на использование животных в цирках. По мнению авторов инициативы, цирки не всегда соблюдают обязанности в отношении надлежащего содержания и ухода за животными, именно поэтому «животные, содержащиеся в цирках, должны быть переданы в реабилитационные центры для диких и экзотических животных, а также в приюты для диких и экзотических животных», передает «Радиоточка НСН».

