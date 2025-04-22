Хайп и «Дом-2»: Запашный о круглосуточной видеотрансляции животных в цирках
Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил НСН, что цирки и так проводят открытые репетиции, а в местах содержания животных есть камеры.
Сегодня цирки проводят до десяти открытых репетиций в год, а в Большом Московском цирке, например, оборудовано более 500 камер в местах содержания животных, заявил НСН директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный.
Обязательная круглосуточная видеотрансляция из мест содержания животных в цирках, а также присутствие общественников на репетициях номеров дрессировщиков, позволит снизить жестокость и злоупотребления по отношению к четвероногим артистам. Такое мнение высказала председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина. Запашный уверен, что это хайп на теме защиты животных.
«Такая инициатива предлагается не первый раз, это уже давно реализовано. Мы уже пять лет проводим открытые репетиции. Те люди, которые хайпуют на теме защиты животных в цирках и зоопарках, к нам на открытые репетиции не приходят. Я, например, отсылал официальное приглашение руководителям партии «Новые люди» Даванкову и Нечаеву, они мне даже не ответили. Раз десять в году у нас проводятся открытые дрессировки, они проводятся по всей стране. На постоянной основе в нашем цирке присутствует пресса, мы ни разу не отказывали никому присутствовать на наших репетициях», - отметил он.
А предложение о круглосуточном наблюдении за животными Запашный в шутку сравнил со скандальным проектом «Дом-2», призвав законодателей не хайповать на теме животных.
«В Большом Московском цирке оборудовано более 500 камер, в любой момент правоохранительные органы и органы, которые отвечают за безопасность наших животных, могут прийти и проверить, как содержится животное, как их кормят, как с ними работают. Это абсолютно прозрачная система. А круглосуточное наблюдение за кем-либо максимально было реализовано в проекте «Дом-2», который был закрыт. Эти люди скоро будут поднимать вопрос о круглосуточном наблюдении за воспитанием детей, опираясь на громкие случаи преступлений. Но во всем этом будет чистая политика», - заключил собеседник НСН.
В прошлом году лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внесли в ГД законопроект, устанавливающий запрет на использование животных в цирках. По мнению авторов инициативы, цирки не всегда соблюдают обязанности в отношении надлежащего содержания и ухода за животными, именно поэтому «животные, содержащиеся в цирках, должны быть переданы в реабилитационные центры для диких и экзотических животных, а также в приюты для диких и экзотических животных», передает «Радиоточка НСН».
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