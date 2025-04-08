Штраф и компенсация вреда не должны быть единственным наказанием для тех владельцев собак, которые безответственно относятся к своим животным, — наиболее действенной и понятной для них мерой станет лишение свободы. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Депутат Госдумы Амир Хамитов призвал ввести жесткие меры для владельцев, чьи питомцы покусали людей. Среди предложений — ввести пожизненную пенсию в размере МРОТ для жертв, а выплачивать ее должен будет хозяин животного. Об этом сообщило РИА Новости. По мнению Бурматова, наиболее действенным наказанием является уголовная ответственность для нерадивых хозяев.