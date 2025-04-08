«Только уголовка!»: Бурматов выступил против выплат от хозяев напавших на людей собак

В вопросе наказания недобросовестных владельцев собак полумеры недопустимы — за нападение животного его хозяин должен нести уголовную ответственность, сказал НСН Владимир Бурматов.

Штраф и компенсация вреда не должны быть единственным наказанием для тех владельцев собак, которые безответственно относятся к своим животным, — наиболее действенной и понятной для них мерой станет лишение свободы. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Депутат Госдумы Амир Хамитов призвал ввести жесткие меры для владельцев, чьи питомцы покусали людей. Среди предложений — ввести пожизненную пенсию в размере МРОТ для жертв, а выплачивать ее должен будет хозяин животного. Об этом сообщило РИА Новости. По мнению Бурматова, наиболее действенным наказанием является уголовная ответственность для нерадивых хозяев.

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«Если собака напала и при этом пострадал человек, ее хозяин должен нести уголовную ответственность, которая также может предполагать и штраф, и компенсацию вреда. Никакие полумеры здесь не помогут. Если собака напала и загрызла человека насмерть, должно быть наказание до трех лет лишения свободы. Если нанесла тяжкие телесные повреждения, возможно более мягкое наказание. По-другому люди не поймут, что нельзя отпускать собак на самовыгул, спускать с поводка, натравливать на чужих собак, на детей, на других людей. Во всех последних трагедиях (в частности, нападение двух собак на ребенка в Краснодарском крае) фигурируют дорогостоящие породы собак (ротвейлеры, хаски, лабрадоры), имеющие недалеких хозяев, которым нет дела до своих животных», — сказал Бурматов.

Ранее Бурматов заявил, что в России нет необходимости вводить должность уполномоченного по защите животных. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Залесский
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