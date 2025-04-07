В России нет необходимости вводить должность уполномоченного по защите животных, заявил в интервью НСН первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил создать в стране института уполномоченных по защите животных. По его мнению, должность омбудсмена можно было бы создать при Минприроды. Однако Бурматов счел это излишним.