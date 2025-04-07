Депутат Бурматов заявил, что сейчас не время назначать омбудсмена по животным
У любого депутата больше полномочий, чем у омбудсмена, заявил в эфире НСН Владимир Бурматов, усомнившись, что защите животных помогут новые должности.
В России нет необходимости вводить должность уполномоченного по защите животных, заявил в интервью НСН первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил создать в стране института уполномоченных по защите животных. По его мнению, должность омбудсмена можно было бы создать при Минприроды. Однако Бурматов счел это излишним.
«Разве сейчас то время, когда нам в стране надо вводить какие-то новые должности? Это же и аппараты, и обеспечение, и все остальное. Это точно самая главная задача, которая есть в стране? У нас есть Общественные палаты в субъектах федерации, которые вполне себе могут справляться с этими задачами. Они есть в каждом регионе, в них много хороших, достойных, видных людей, которые там представляют все регионы. Мне кажется, любой член региональной Общественной палаты совершенно спокойно с этим справится», - подчеркнул парламентарий.
При этом он указал, что у защищающих животных депутатов Госдумы больше полномочий, чем у омбудсмена.
«У нас 450 депутатов Госдумы. Если люди к ним обращаются по вопросам защиты животных, депутаты должны отрабатывать и эти вопросы тоже. Я, например, в день отрабатываю от 200 до 400 обращений граждан, связанных с защитой животных. Это второй показатель по количеству обращений среди депутатов Госдумы после спикера парламента. Зачем для этого новую должность вводить? У любого депутата больше полномочий, чем у омбудсмена. Поэтому я считаю, что в сегодняшней ситуации нам надо себя больше спрашивать, а не придумывать новые должности», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что жители подмосковного Дмитрова живут страхи из-за лося, который прыгает на них по дороге на работу, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Овечки на голы: Для спокойного сна россиян выпустили аудиокнигу
- Названы основные причины громких хлопков в выхлопной системе автомобилей
- Медведев обыграл Хачанова в первом матче турнира в Монте-Карло
- Путин поблагодарил Лукашенко за задержание партии взрывчатки на границе
- Роберт де Ниро удостоится почетной Золотой пальмовой ветви Канн
- Умер барабанщик группы Blondie Клем Берк
- СМИ: В США начали проверку возможного конфликта интересов между NASA и Маском
- В Белгородской области беспилотники повредили дома, предприятие и машины
- Роскомнадзор требовал удалить канал «ВЧК-ОГПУ» из Telegram
- МВД предупредило о росте мошенничества через фейковые лотереи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru