Депутат Бурматов заявил, что сейчас не время назначать омбудсмена по животным

У любого депутата больше полномочий, чем у омбудсмена, заявил в эфире НСН Владимир Бурматов, усомнившись, что защите животных помогут новые должности.

В России нет необходимости вводить должность уполномоченного по защите животных, заявил в интервью НСН первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил создать в стране института уполномоченных по защите животных. По его мнению, должность омбудсмена можно было бы создать при Минприроды. Однако Бурматов счел это излишним.

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«Разве сейчас то время, когда нам в стране надо вводить какие-то новые должности? Это же и аппараты, и обеспечение, и все остальное. Это точно самая главная задача, которая есть в стране? У нас есть Общественные палаты в субъектах федерации, которые вполне себе могут справляться с этими задачами. Они есть в каждом регионе, в них много хороших, достойных, видных людей, которые там представляют все регионы. Мне кажется, любой член региональной Общественной палаты совершенно спокойно с этим справится», - подчеркнул парламентарий.

При этом он указал, что у защищающих животных депутатов Госдумы больше полномочий, чем у омбудсмена.

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«У нас 450 депутатов Госдумы. Если люди к ним обращаются по вопросам защиты животных, депутаты должны отрабатывать и эти вопросы тоже. Я, например, в день отрабатываю от 200 до 400 обращений граждан, связанных с защитой животных. Это второй показатель по количеству обращений среди депутатов Госдумы после спикера парламента. Зачем для этого новую должность вводить? У любого депутата больше полномочий, чем у омбудсмена. Поэтому я считаю, что в сегодняшней ситуации нам надо себя больше спрашивать, а не придумывать новые должности», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что жители подмосковного Дмитрова живут страхи из-за лося, который прыгает на них по дороге на работу, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ГосдумаЗоозащитникиВладимир Бурматов

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