Российские ученые нашли вещества, которые могут усиливать антибиотики
Повысить эффективность действия антибиотиков может комплекс из низина и ряда флавоноидов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Институте цитологии РАН (ИНЦ РАН).
Учёные указали, что низин может оказывать терапевтический эффект на опухолевые клетки, а флавоноиды обладают антимикробным, противоопухолевым, антидиабетическим, противовоспалительным и антиоксидантным действием.
Руководитель Лаборатории моделирования мембран и ионных каналов ИНЦ РАН Ольга Остроумова отметила, что полученные данные, в перспективе, можно использовать при создании новых комбинированных препаратов против рака.
«Более того, такой подход можно использовать и для усиления антимикробной активности различных препаратов», - заключила она.
В США после победы Дональда Трампа на президентских выборах значительно вырос спрос на препараты для искусственного прерывания беременности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин предупредил о последствиях стратегического поражения России
- Парламент Южной Кореи отменил военное положение, введенное президентом
- Гарибашвили опроверг сообщения о выходе из «Грузинской мечты»
- В Южной Корее военные заняли парламент после введения чрезвычайных мер
- Российские ученые нашли вещества, которые могут усиливать антибиотики
- Киномарафон к 90-летию Алисы Фрейндлих пройдет на канале «Мосфильм»
- Масляный фильтр стал лидером среди автозапчастей в России в 2024 году
- Кореевед Ланьков: Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль «рехнулся»
- Военную технику развернули на улицах Сеула
- Глава Самарской области заявил, что «Крылья Советов» задолжали миллиард рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru