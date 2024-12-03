Российские ученые нашли вещества, которые могут усиливать антибиотики

Учёные указали, что низин может оказывать терапевтический эффект на опухолевые клетки, а флавоноиды обладают антимикробным, противоопухолевым, антидиабетическим, противовоспалительным и антиоксидантным действием.

Руководитель Лаборатории моделирования мембран и ионных каналов ИНЦ РАН Ольга Остроумова отметила, что полученные данные, в перспективе, можно использовать при создании новых комбинированных препаратов против рака.

«Более того, такой подход можно использовать и для усиления антимикробной активности различных препаратов», - заключила она.

В США после победы Дональда Трампа на президентских выборах значительно вырос спрос на препараты для искусственного прерывания беременности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

