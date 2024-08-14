Ракова рассказала о завершении приема заявок на премию Москвы для молодых ученых
Завершился прием заявок на соискание ежегодной премии правительства Москвы молодым ученым. На победу претендует почти на треть жителей столицы больше, чем пять лет назад. О деталях рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что в столице созданы все условия для реализации талантов будущих ученых. В этом году на конкурс прислали более тысячи заявок в 22 номинациях. Поданные заявки в этом году оценят эксперты Российской академии наук и члены совета по науке при Департаменте образования и науки Москвы.
Награду смогут получить ученые, которые продемонстрируют достижение выдающихся результатов в области естественных, технических и гуманитарных наук. Также премии будут удостоены специалисты, разработавшие инновации для повышения эффективности экономики и социальной сферы столицы. Конкурс доступен для исследователей и разработчиков до 35 лет, а также докторов наук не старше 40 лет.
Победители получат 50 премий по два миллиона рублей. Итоги конкурса подведут в феврале 2025 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: При въезде в Турцию будут снимать отпечатки пальцев
- В Шебекине водитель грузовика пострадал при атаке украинского FPV-дрона
- В Калининграде вылетевшая на тротуар машина сбила пятерых пешеходов
- Минобороны сообщило об уничтожении 117 дронов ВСУ и четырех ракет «Точка-У»
- Воронежскую область атаковали более 35 дронов ВСУ
- Подозреваемую в госизмене россиянку задержали в ДНР
- Гладков: В Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровня
- Google отключит в России облачный сервис BigQuery
- В Москве начинается суд над Еленой Блиновской
- В Курской области взяли в плен группу военных ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru