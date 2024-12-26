Медведев: Более 40% детей мигрантов в школах плохо владеют русским языком
В российских школах обучаются более 200 тысяч детей мигрантов. Об этом со ссылкой на данные Минпросвещения заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
На совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства он указал, что более 40% из них владеют русским языком на уровне, которые недостаточен для освоения образовательных программ, в первую очередь, начального освоения.
Медведев напомнил, что с 1 апреля 2025 года начнёт действовать закон, согласно которому школы будут принимать на обучение детей мигрантов только после сдачи тестов на знание русского языка.
«Необходимо детально проработать все вопросы, связанные с его реализацией, в том числе финансирование», - заключил замглавы Совбеза.
Ранее зампред комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Общественной палаты РФ Маргарита Лянге заявила, что в некоторых регионах страны учителя увольняются из-за незнания детьми мигрантов русского языка, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru