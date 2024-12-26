Медведев: Более 40% детей мигрантов в школах плохо владеют русским языком

На совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства он указал, что более 40% из них владеют русским языком на уровне, которые недостаточен для освоения образовательных программ, в первую очередь, начального освоения.

Медведев напомнил, что с 1 апреля 2025 года начнёт действовать закон, согласно которому школы будут принимать на обучение детей мигрантов только после сдачи тестов на знание русского языка.

«Необходимо детально проработать все вопросы, связанные с его реализацией, в том числе финансирование», - заключил замглавы Совбеза.

Ранее зампред комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Общественной палаты РФ Маргарита Лянге заявила, что в некоторых регионах страны учителя увольняются из-за незнания детьми мигрантов русского языка, сообщает RT.