Букеты из «экзотики» к 1 сентября предложили заменить на полевые цветы и калину
Марина Запорожец заявила НСН, что для ребенка будет праздником самому собрать корзинку цветов и украсить веткой калины к 1 сентября, а Вера Азарова добавила, что в букеты для учителей в этом году идут подмосковные цветы.
Флорист и дизайнер «Элита-флора» Марина Запорожец рассказала НСН, что сегодня во флористике тренд на натуральность, и призвала вместе с ребенком собрать оригинальный букет для учителя из полевых и садовых цветов, а также добавить рябину или калину.
Букеты на 1 сентября подорожали на 9% за год, до порядка четырех тысяч рублей, пишут «Известия». При этом, если покупать цветы поштучно, то можно уложиться в тысячу рублей, отмечают аналитики. Так, букет роз обойдётся в 5,3 тысячи рублей, а букеты гладиолусов, хризантем или герберов в 3,9 тысячи. Запорожец заявила, что 1 сентября – не повод бежать за импортными цветами, так как они присутствуют круглый год, и призвала удивлять сезонными букетами.
«Цены на цветы действительно пошли вверх. Но я не ставлю это на первое место. На первом месте - тенденция природной натуральности во флористике. Вот я сейчас еду с дачи - наши сады стоят все в цветах. Ну зачем нам к 1 сентября кровь из носа бежать и покупать импортный, экзотический цветок? Ребёнок идёт в школу – вот и сделайте ему праздник. Вы можете вообще съездить за город и собрать букеты из полевых цветов, затем перевязать это красивой лентой. Это будет неповторимый букет и главное, собранный вместе с ребенком. Он запомнит это на много лет. Сейчас в садах и гладиолусы, и георгины. Или сделайте корзиночку с ягодами рябины или калины, добавьте туда астры. Сейчас калина стоит красивейшая. Будет совершенно великолепный, неповторимый букет именно из сезонных цветов, что считается самым топом. Те же розы есть круглый год, ну и что? Сделайте что-то неповторимое», - посоветовала она.
В свою очередь совладелец студии декора и флористики «Элементы прекрасного» Вера Азарова в беседе НСН подтвердила, что не стоит тратиться на экзотику, а лучше отдать предпочтение местным георгинам, хризантемам и подсолнуху.
«В нашей студии флористики и декора ценообразование осталось тем же, что и в прошлом году. Это обусловлено тем, что в букетах ко Дню знаний мы используем, в основном, местный цветок - кубанский и подмосковный. Это ассортимент, предлагаемый нашими фермерами в прекрасный теплый сезон, так что не вижу смысла тратиться сейчас на экзотику. Чтобы сэкономить на букете к 1 сентября, выбирайте сборные букеты, а не моно. Один большой подсолнух или пара георгин в сочетании с крупным гладиолусом и в сопровождении хризантем (гибрид астры и хризантемы) – пышный, достойный букет. Великолепное многообразие недорогих гербер и кустовой хризантемы тоже сделает ваш букет пышным и приятным по бюджету», - рассказала она.
Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова заявила НСН, что сегодня нереально разработать стандартные букеты на 1 сентября, так как во всех регионах разные цветы и цены, а родители при желании могут купить учителю один цветок.
