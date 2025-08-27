Флорист и дизайнер «Элита-флора» Марина Запорожец рассказала НСН, что сегодня во флористике тренд на натуральность, и призвала вместе с ребенком собрать оригинальный букет для учителя из полевых и садовых цветов, а также добавить рябину или калину.

Букеты на 1 сентября подорожали на 9% за год, до порядка четырех тысяч рублей, пишут «Известия». При этом, если покупать цветы поштучно, то можно уложиться в тысячу рублей, отмечают аналитики. Так, букет роз обойдётся в 5,3 тысячи рублей, а букеты гладиолусов, хризантем или герберов в 3,9 тысячи. Запорожец заявила, что 1 сентября – не повод бежать за импортными цветами, так как они присутствуют круглый год, и призвала удивлять сезонными букетами.

«Цены на цветы действительно пошли вверх. Но я не ставлю это на первое место. На первом месте - тенденция природной натуральности во флористике. Вот я сейчас еду с дачи - наши сады стоят все в цветах. Ну зачем нам к 1 сентября кровь из носа бежать и покупать импортный, экзотический цветок? Ребёнок идёт в школу – вот и сделайте ему праздник. Вы можете вообще съездить за город и собрать букеты из полевых цветов, затем перевязать это красивой лентой. Это будет неповторимый букет и главное, собранный вместе с ребенком. Он запомнит это на много лет. Сейчас в садах и гладиолусы, и георгины. Или сделайте корзиночку с ягодами рябины или калины, добавьте туда астры. Сейчас калина стоит красивейшая. Будет совершенно великолепный, неповторимый букет именно из сезонных цветов, что считается самым топом. Те же розы есть круглый год, ну и что? Сделайте что-то неповторимое», - посоветовала она.