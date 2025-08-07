Флористы назвали «ерундой» идею депутатов о стандартных букетах на 1 сентября
Цены на букеты начнут расти после 20-х чисел августа, это продолжится до середины сентября, заявила НСН Валентина Сафронова.
Сегодня нереально разработать стандартные букеты на 1 сентября, так как во всех регионах разные цветы и цены, а родители при желании могут купить учителю один цветок, сказала в эфире НСН президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга - поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил разработать типовые стандартизированные букеты для учителей с фиксированной розничной ценой, передает RT. По его словам, если добавить к стоимости букета совокупные траты по сбору ребёнка к школе, то эта финальная «букетная надбавка» может серьёзно пошатнуть семейный бюджет. Сафронова объяснила, почему это невозможно.
«Это чисто популисткая история. Нереально говорить про то, что по всей стране должны быть одинаковые букеты. Во-первых, везде разные цены. Во-вторых, импорт всегда зависит от курса доллара и евро. Большая часть цветов – это в основном импорт. Говорить о стандартных букетах нельзя. Букет цветов – это индивидуальная благодарность учителю. Кому-то хочется выбрать любимые цветы учителя, чтобы сделать приятно. В чем смысл стандартных букетов? Это ерунда абсолютная. Кто-то хочет букет, а кто-то нет, кто-то хочет один цветок подарить. Цены на букеты начнут расти после 20-х чисел августа, это продолжится до середины сентября. В это время начинают работать музыкальные школы, спортивные, цветы покупают активно. Это типичный ажиотаж перед праздниками, который существует во всем мире», - рассказала она.
По ее словам, цены на цветы сегодня меняются каждый месяц из-за растущих издержек.
«Даже если мы говорим об отечественных производителях, все дорожает – отопление, освещение, зарплаты рабочих. Люди работают в теплицах в жару, это тяжелые условия труда. Транспортные расходы тоже увеличились. Как можно это все зафиксировать? Каждый месяц цена может меняться. Ребенок может принести символический цветок, а остальные деньги классом отправить на СВО или малоимущим – это могу понять. А вот стандартизированный букет – нет», - добавила собеседница НСН.
Цены на школьные товары на маркетплейсах вырастут на 10% уже в августе, продавцы воспользуются повышением спроса, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
