Сегодня нереально разработать стандартные букеты на 1 сентября, так как во всех регионах разные цветы и цены, а родители при желании могут купить учителю один цветок, сказала в эфире НСН президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга - поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил разработать типовые стандартизированные букеты для учителей с фиксированной розничной ценой, передает RT. По его словам, если добавить к стоимости букета совокупные траты по сбору ребёнка к школе, то эта финальная «букетная надбавка» может серьёзно пошатнуть семейный бюджет. Сафронова объяснила, почему это невозможно.