Флористы назвали «ерундой» идею депутатов о стандартных букетах на 1 сентября

Цены на букеты начнут расти после 20-х чисел августа, это продолжится до середины сентября, заявила НСН Валентина Сафронова.

Сегодня нереально разработать стандартные букеты на 1 сентября, так как во всех регионах разные цветы и цены, а родители при желании могут купить учителю один цветок, сказала в эфире НСН президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга - поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил разработать типовые стандартизированные букеты для учителей с фиксированной розничной ценой, передает RT. По его словам, если добавить к стоимости букета совокупные траты по сбору ребёнка к школе, то эта финальная «букетная надбавка» может серьёзно пошатнуть семейный бюджет. Сафронова объяснила, почему это невозможно.

Сборы ребенка в школу обойдутся примерно в 18 тысяч рублей
«Это чисто популисткая история. Нереально говорить про то, что по всей стране должны быть одинаковые букеты. Во-первых, везде разные цены. Во-вторых, импорт всегда зависит от курса доллара и евро. Большая часть цветов – это в основном импорт. Говорить о стандартных букетах нельзя. Букет цветов – это индивидуальная благодарность учителю. Кому-то хочется выбрать любимые цветы учителя, чтобы сделать приятно. В чем смысл стандартных букетов? Это ерунда абсолютная. Кто-то хочет букет, а кто-то нет, кто-то хочет один цветок подарить. Цены на букеты начнут расти после 20-х чисел августа, это продолжится до середины сентября. В это время начинают работать музыкальные школы, спортивные, цветы покупают активно. Это типичный ажиотаж перед праздниками, который существует во всем мире», - рассказала она.

По ее словам, цены на цветы сегодня меняются каждый месяц из-за растущих издержек.

«Даже если мы говорим об отечественных производителях, все дорожает – отопление, освещение, зарплаты рабочих. Люди работают в теплицах в жару, это тяжелые условия труда. Транспортные расходы тоже увеличились. Как можно это все зафиксировать? Каждый месяц цена может меняться. Ребенок может принести символический цветок, а остальные деньги классом отправить на СВО или малоимущим – это могу понять. А вот стандартизированный букет – нет», - добавила собеседница НСН.

Цены на школьные товары на маркетплейсах вырастут на 10% уже в августе, продавцы воспользуются повышением спроса, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

