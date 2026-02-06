«Будут угонять!»: Чем грозит легализация в России «интерпольных» машин
Преступники – не политики, и всегда договорятся между собой, при этом угнанные за рубежом машины будут стоить дешевле ввезенных в Россию по параллельному импорту, сказал в эфире НСН Сергей Радько.
Легализация в России находящихся в базе Интерпола автомобилей из недружественных стран может спровоцировать там волну угонов, при этом за границей такие авто арестуют, заявил в интервью НСН адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
По данным «Коммерсанта», МВД России подготовило законопроект, согласно которому владельцы машин, объявленных в розыск Интерполом по инициативе недружественных стран, смогут зарегистрировать и использовать их в России. Радько отметил, что такой схемой могут воспользоваться преступники.
«К нам могут попасть машины из любой страны. Кривыми и окольным путями можно привезти их и из Америки, и из Европы, откуда угодно. Если будет разработан порядок легализации таких машин, это может, с одной стороны, помочь решить какие-то проблемы, а с другой - спровоцирует угоны машин в этих странах. Преступность национальности не имеет, и преступники, в отличие от политиков, всегда между собой договорятся. Машины можно будет совершенно спокойно угонять в Европе, перегонять в Россию и ставить на учет. И при этом они будут стоить гораздо дешевле, чем такие же машины, легально везенные по схеме параллельного импорта или дилерами», - отметил эксперт.
Вместе с тем он предупредил, что при выезде на таких машинах за рубеж их просто арестуют.
«За границу выехать на таких машинах будет нельзя, потому что их тут же арестуют, а после улучшения политической обстановки Интерпол может подключиться к их изъятию. Факт их регистрации здесь не означает возможности использования по всему миру. Если по нашему закону такую машину можно будет зарегистрировать, там наши законы не действуют. Если машина за рубежом находится в розыске, то ее, разумеется, изымут и проведут все те процессуальные действия, которые предусмотрены законом той страны, где эта машина зарегистрирована, обнаружена или задержана», - разъяснил Радько.
По его словам, сегодня россиянам сложно застраховаться от покупки на вторичном рынке машин, угнанных в недружественных странах.
«На сегодняшний день от этого никак не защититься, потому что машины, которые проходят по базе Интерпола, почему-то не бьются по базе ГАИ. Те машины, которые в России находятся в угоне и розыске, по базе ГАИ по VIN-коду легко проверяются, а интерпольные машины там не проходят никак. Единственный вариант - оплачивать эту покупку только после попытки регистрации в ГАИ, потому что при регистрации могут проверить ее на нахождение в базе Интерпола. Но не каждый продавец захочет ждать момента регистрации», - заключил собеседник НСН.
Учредитель Федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов ранее объяснил «Радиоточке НСН», как защитить китайские автомобили от угона в России.
