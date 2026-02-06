Легализация в России находящихся в базе Интерпола автомобилей из недружественных стран может спровоцировать там волну угонов, при этом за границей такие авто арестуют, заявил в интервью НСН адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

По данным «Коммерсанта», МВД России подготовило законопроект, согласно которому владельцы машин, объявленных в розыск Интерполом по инициативе недружественных стран, смогут зарегистрировать и использовать их в России. Радько отметил, что такой схемой могут воспользоваться преступники.