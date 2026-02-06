Велосипеды сборной России потерялись во время возвращения с чемпионата Европы
Вернувшаяся в Москву сборная России по велоспорту не обнаружила в своём багаже ни одного велосипеда. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Как оказалось, велосипеды потерялись в одном из аэропортов Турции, где проходило первенство Европы, на котором россияне завоевали две золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.
«Ситуация неприятная — ни одной коробки из всех. Разбираемся с логистикой и авиакомпанией», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что такие ситуации, порой, случаются.
Ранее багаж американского певца Джейсона Деруло пропал по пути в Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
