Велосипеды сборной России потерялись во время возвращения с чемпионата Европы

Вернувшаяся в Москву сборная России по велоспорту не обнаружила в своём багаже ни одного велосипеда. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Как оказалось, велосипеды потерялись в одном из аэропортов Турции, где проходило первенство Европы, на котором россияне завоевали две золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.

«Ситуация неприятная — ни одной коробки из всех. Разбираемся с логистикой и авиакомпанией», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что такие ситуации, порой, случаются.

ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
