Гребень холода: Москвичам пообещали потепление после праздничных выходных

Накануне главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что в праздничные дни 4-5 ноября погода в Москве будет комфортной. По ее словам, в выходные будет сохраняться слабоотрицательная температура. Роман Вильфанд отметил, что кроме отрицательных температур жителей столицы ждет еще и высокое давление.

«Погода будет определяться в течение трех дней высоким давлением. К Москве и центру европейской России приближается область высокого давления, хорошо выраженный высотный гребень. Часто будут прояснения в облаках. И в пятницу, и в субботу существенных осадков не ожидается. В отдельных районах возможны совсем небольшие осадки, до одного миллиметра. Будет солнышко, сильного ветра также не ожидается. В воскресенье через Москву будет проходить ось гребня высокого давления, небо будет ясное. Погода будет вполне однородная по температурному режиму: ночью 0… -5 градусов, днем 0… +5 градусов. Это прохладно, но такая погода соответствуют усредненным данным за последние 30 лет», - сказал Вильфанд.

Также синоптик отметил, что на следующей неделе в Москве будет небольшое повышение температуры на два-три градуса.