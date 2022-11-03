Гребень холода: Москвичам пообещали потепление после праздничных выходных

Днем в субботу и воскресенье температура воздуха поднимется максимум до +5 градусов, отметил в эфире НСН синоптик Роман Вильфанд. 

В предстоящие выходные москвичей ждет прохладная, но солнечная погода, небольшие осадки возможны только в отдельных районах, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с НСН.

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Накануне главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что в праздничные дни 4-5 ноября погода в Москве будет комфортной. По ее словам, в выходные будет сохраняться слабоотрицательная температура. Роман Вильфанд отметил, что кроме отрицательных температур жителей столицы ждет еще и высокое давление.

«Погода будет определяться в течение трех дней высоким давлением. К Москве и центру европейской России приближается область высокого давления, хорошо выраженный высотный гребень. Часто будут прояснения в облаках. И в пятницу, и в субботу существенных осадков не ожидается. В отдельных районах возможны совсем небольшие осадки, до одного миллиметра. Будет солнышко, сильного ветра также не ожидается. В воскресенье через Москву будет проходить ось гребня высокого давления, небо будет ясное. Погода будет вполне однородная по температурному режиму: ночью 0… -5 градусов, днем 0… +5 градусов. Это прохладно, но такая погода соответствуют усредненным данным за последние 30 лет», - сказал Вильфанд.

Также синоптик отметил, что на следующей неделе в Москве будет небольшое повышение температуры на два-три градуса.

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«На следующей неделе будет небольшое повышение температуры. Дело в том, что после прохождения гребня высокого давления, по его западной периферии будет перемещение западных, юго-западных воздушных масс. Они более насыщены влагой, начнутся осадки. Температура повысится на 2-3 градуса. Ночные температуры будут около 0, а дневные – около +5… +6 градусов», - резюмировал Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что ноябрь в Московском регионе будет теплым. По его словам, температура будет держаться на 1,5-2 градуса выше нормы.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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