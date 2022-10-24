«Снега пока не ожидается». Синоптик рассказал о погоде в Москве на текущей неделе

По его словам, во вторник москвичей ждёт снижение температуры, могут быть небольшие дожди, температура будет на уровне 4–9 градусов тепла днём и от нуля до минус пяти ночью.

Он отметил, что в четверг и пятницу в столице ожидается облачность с меньшим количеством солнца, в пятницу и субботу вновь начнутся дожди, а вот снега ждать не стоит.

«Пока ни одна схема снега не даёт. Такого снега, который бы накрыл землю, ждать не приходится», — уверен эксперт.

Шувалов добавил, что холода в Москву пришли неокончательно и после нынешней волны холода прогнозируется ещё одна волна тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что резкое изменение циркуляции и значительное понижение температуры начнутся в Москве во вторник, сообщает RT.