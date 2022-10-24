«Снега пока не ожидается». Синоптик рассказал о погоде в Москве на текущей неделе
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на текущей неделе в Москве будет достаточно разнообразная погода, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, во вторник москвичей ждёт снижение температуры, могут быть небольшие дожди, температура будет на уровне 4–9 градусов тепла днём и от нуля до минус пяти ночью.
Он отметил, что в четверг и пятницу в столице ожидается облачность с меньшим количеством солнца, в пятницу и субботу вновь начнутся дожди, а вот снега ждать не стоит.
«Пока ни одна схема снега не даёт. Такого снега, который бы накрыл землю, ждать не приходится», — уверен эксперт.
Шувалов добавил, что холода в Москву пришли неокончательно и после нынешней волны холода прогнозируется ещё одна волна тепла.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что резкое изменение циркуляции и значительное понижение температуры начнутся в Москве во вторник, сообщает RT.
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