Скользкий понедельник и мокрый снег: Москве посулили холодное начало ноября
Суббота в Подмосковье будет дождливой, но теплой, а вот воскресный день принесет с собой холод и мокрый снег ближе к ночи на понедельник, сказал НСН метеоролог Александр Шувалов.
В предстоящие выходные в Москве ожидается переменчивая погода, температура воздуха будет колебаться от плюс 10 градусов в субботу до нуля в воскресенье, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с НСН.
«В эти выходные грядут большие перемены в погоде. В субботу ожидается самый теплый день, среднесуточная температура составит почти +10. При этом пройдут дожди, но на температуру воздуха это не повлияет, ожидается умеренный юго-западный ветер. Ближе к вечеру дождь усилится, в ночь на воскресенье он также будет достаточно сильным. Ночь с субботы на воскресенье также будет теплой, а вот воскресным днем над Московским регионом пройдет холодный фронт, из-за чего ветер переменится на северо-западный, при этом начнется понижение температуры. Если утром в воскресенье столбики термометров покажут +8 градусов, то к ночи показатели температуры могут упасть до нуля. То есть прогнозируется обратный ход температуры, днем она будет не повышаться, как это обычно бывает, а понижаться. В результате в ночь на понедельник дождь может местами перейти в мокрый снег. По области температура понизится до -1…-3 градусов, поэтому гололедица в этой ситуации практически неизбежна», — сказал Шувалов.
Также метеоролог кратко рассказал о прогнозе на предстоящую неделю.
«Днем в понедельник ожидается дождь вперемешку с мокрым снегом, воздух прогреется до +3...+4 градусов. Вся неделя также будет холодной — от 0 до 2 градусов мороза ночью и +3...+5 градусов днем», — отметил синоптик.
Собеседник НСН заявил, что ноябрь будет в целом теплее, чем обычно.
«Первая неделя ноября, как я уже сказал, будет относительно прохладной, на градус-полтора ниже климатической нормы, но вообще месяц будет теплым, температура будет держаться на 1,5-2 градуса выше нормы. Когда придет потепление после воскресного похолодания, говорить пока рано. Осадки в виде снега в ноябре будут, но они станут эпизодическими, при волнах холода и при смене холода на тепло, но до конца ноября устойчивый снежный покров, полагаю, не сформируется», — заключил Шувалов.
Ранее синоптик и метеоролог прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о скором приходе заморозков в Москву.
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